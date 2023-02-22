Плагіат на французьку комедію: що не так з "Кавказькою полонянкою"

Фільм Леоніда Гайдая "Кавказька полонянка" вважають класикою радянського кіно. Однак з'ясувалося, що героїв, сюжетні лінії та візуальні елементи російський режисер "злизав" з французької комедії "Скутер".

На цьому наголосив російський режисер Сергій Турулін. Якщо фільм "Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика" набув шаленої популярності в Радянському Союзі та за його межами, то французьку кінострічку Le triporteur не оцінили навіть на батьківщині. Можливо, саме тому ніхто не помітив плагіату.

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"Кавказька полонянка" – плагіат на французьку комедію

Нещодавно побачив французький фільм Le triporteur, 1957. І був уражений, як Гайдай злизав звідти все! Починаючи з головних героїв – дивакуватий хлопець в окулярах та красуня у червоній сукні. Випадкова зустріч, сварка та щасливий кінець,

– зауважив Сергій Турулін.

Він звернув увагу на однакові візуальні та аудіоефекти – "чпоки, скоки, прискорену зйомку, зворотну зйомку, польоти та падіння, гримаси, жестикуляцію". В обох фільмах є противники – "напівголі мужики з вусами", хлопець, який напивається та зустрічається з тваринами, а у фіналі стає супергероєм.

Це при тому, що "Кавказьку полонянку, або Нові пригоди Шурика" Леонід Гайдай запрем'єрив у Москві 1967-го, рівно через 10 років після виходу Le triporteur. У французькій комедії навіть є нашуміла сцена, де головний герой ні з того ні з сього лягає в ліжко роздягнений, як було з Шуриком у квартирі Ніни.

У французькому фільмі теж є сцена, де герой непомітно для себе лягає в ліжко до героїні, теж роздягнений! Прям як перед іспитом Шурика,

– написав Сергій Турулін.

До речі, у коментарях дехто заступився за Леоніда Гайдая, бо його "Кавказька полонянка" вийшла яскравішою, однак є й інші думки:

"Як мені бачиться, омаж Гайдая спрацював набагато ефектніше і найголовніше – оригінал не запалив і на батьківщині, судячи з оцінок та інформації про нього. Оригінал забутий, а злизане цілком утвердилося";

"Усі б так злизували. Маса прикладів, коли ремейк стає шедевром, а першоджерело ніхто й не пам'ятає, а згадують його лише завдяки ремейку";

"Окрім деяких збігів, фільм зовсім про іншу подію. Але ж вам треба плюнути на могилу мертвого режисера? Не бійтеся. Він не відповість";

"Що тут несподіваного? Американці перезнімають європейські картини, Росія тирить серіали в американців. Нічого нового";

"Назвіть мені одну річ, яку "совок" не сп*здив".

Нагадаємо, росіяни так пишаються "Кавказькою полонянкою", що Мінкульт дав гроші на ремейк радянського фільму, щоб "зробити великий кіноатракціон для молодого покоління". Картина вийшла 2014 року й отримала шквал критики, її назвали невдалою копією.