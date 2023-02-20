Головну роль зіграє актор Марцін Хікнар. Нагадаємо, що у серіалі розповідають про вчителя історії, який випадково стає главою держави. Серіал буде виходити щосуботи на телеканалі Polsat.

До теми Серіал "Слуга народу" посів друге місце у рейтингу шоу на Netflix

Додамо, що телеканал Polsat викупив права на зйомку понад 2 роки тому. І вже з 4 березня цього року у Польщі будуть показувати адаптований український серіал "Слуга народу".

Український оригінал серіалу привів до влади Володимира Зеленського, який зіграв у ньому головну роль. Чи вийде це у Марціна Хікнера? Ніхто не знає. Але ми точно знаємо, що серіал подарує вам багато посмішок та цікавих роздумів про політику,

– заявив телеканал Polsat.

Перші кадри з польського серіалу "Слуга народу": фото

Чи зміниться сюжет серіалу в Польщі

Нагадаємо, що український серіал "Слуга народу" розповідає історію вчителя історії Василя Голобородька, який випадково стає президентом країни та стикається з армією корумпованих чиновників та олігархів. Головну роль у ньому відіграв нинішній президент Володимир Зеленський.

Водночас творці польського "Слуги народу" обіцяли зберегти оригінальний український сценарій серіалу. Але є деякі зміни:

У польській версії головного героя звуть Ігнатій Конечний, він – 36-річний розлучений чоловік, який живе зі своїми батьками, сестрою та племінницею.

Він – улюблений вчитель у школі та захоплюється колишнім прем'єр-міністром Великобританії Вінстоном Черчиллем. Ставши президентом, він відмовився від вигод, продовжуючи їздити на роботу на велосипеді.

Крім того, неактуальні для Польщі моменти та політичні реалії творці прибрали із сюжету.

Трейлер польського серіалу "Слуга народу": дивіться відео



Нагадаємо, 17 березня 2022-го Netflix повернув український серіал "Слуга народу" на свою платформу. У вересні 2016 року Netflix купив права на показ серіалу.

І оскільки Зеленський зараз – чинний Президент України, його мужністю і рішучістю якого захоплюється весь світ. Тож не дивно, що цікавість до старого шоу зросла ще більше. Ще раніше кінострічку придбали телеканали Казахстану, Молдови, Естонії, Білорусі. Сьогодні права на шоу хочуть купують ще більше мовників по всьому світі.