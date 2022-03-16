Як повідомляє 24 канал, відомий політичний телесеріал "Слуга народу" знову повернули на Netflix у США. Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час кар'єри комедійного актора виконав у серіалі головну роль сільського вчителя Василя Голобородька.

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Згідно із сюжетом серіалу вчитель історії Голобородько несподівано стає Президентом після того, як відео, в якому він лає на корупцію в країні, раптово стає вірусним.

Прем'єра першого сезону "Слуги народу" відбулася на українському телеканалі "1+1" 16 листопада 2015 року.

Проєкт здобув численні кінопремії у США, Німеччині та Південній Кореї.

"Слуга народу" 2015: дивіться серіал