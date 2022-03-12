Як повідомляє джерело, у соцмережах розгорівся справжній ажіотаж стосовно інформації про те, що Володимир Зеленський дублював одного з найвідоміших світових дитячих персонажів – ведмедика Паддінгтона. Резонансною подія стала тому, що зараз Президента України у світі вважають першою особою опору російській військовій агресії.

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У минулу неділю в соціальних мережах спалахнуло обговорення — вперше викликане твітом, відправленим засновником "Чорного списку" Франкліном Леонардом — про те, що Володимир Зеленський, Президент України, та людина, яку зараз у всьому світі вважають обличчям мужнього опору нелюдської політики Путіна, озвучив ведмежа Паддінгтона – персонажа найпопулярнішого анімаційного фільму 2014 року.



Ведмідь – символ агресивної Росії та Паддінгтон, який чинить спротив / Фото з твітера Г'ью Бонневілля

Після чого продюсер фільму та кінокомпанія StudioCanal підтвердили запит, додавши, що він озвучував ведмедя українською мовою як у Паддінгтоні, так і в Паддінгтоні 2.

Цю новину у соцмережах зустріли із захопленням, а особливо коли Г'ю Бонневілль, який виконав роль батька Генрі Брауна у фільмах про Паддінгтона, написав у твітері свою подяку Президенту.

Варто також зазначити, що актор увесь час підтримує інформаційну війну проти російської пропаганди, підтримує Україну, взяв участь у ролику із закликом до пожертви на потреби вимушених залишити території України. Зокрема, біля його імені у твітері є прапор України на знак підтримки.



Допис Г'ю Бонневіля у твітері / Скриншот допису

Що відомо про Паддінгтона Історія розповідає про перуанського ведмедика, який полюбляє апельсиновий мармелад. Йому доводиться шукати прихисток у британській сім'ї, яка і дає йому ім'я Паддінгтон. Тож у Лондоні на нього чекають неабиякі пригоди. Це екранізація відомих ілюстрацій та серії книг Майкла Бонда.

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Пенелопа Крус, Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.