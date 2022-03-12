Як повідомляє джерело, у соцмережах розгорівся справжній ажіотаж стосовно інформації про те, що Володимир Зеленський дублював одного з найвідоміших світових дитячих персонажів – ведмедика Паддінгтона. Резонансною подія стала тому, що зараз Президента України у світі вважають першою особою опору російській військовій агресії.
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У минулу неділю в соціальних мережах спалахнуло обговорення — вперше викликане твітом, відправленим засновником "Чорного списку" Франкліном Леонардом — про те, що Володимир Зеленський, Президент України, та людина, яку зараз у всьому світі вважають обличчям мужнього опору нелюдської політики Путіна, озвучив ведмежа Паддінгтона – персонажа найпопулярнішого анімаційного фільму 2014 року.
Ведмідь – символ агресивної Росії та Паддінгтон, який чинить спротив / Фото з твітера Г'ью Бонневілля
Після чого продюсер фільму та кінокомпанія StudioCanal підтвердили запит, додавши, що він озвучував ведмедя українською мовою як у Паддінгтоні, так і в Паддінгтоні 2.
Цю новину у соцмережах зустріли із захопленням, а особливо коли Г'ю Бонневілль, який виконав роль батька Генрі Брауна у фільмах про Паддінгтона, написав у твітері свою подяку Президенту.
Варто також зазначити, що актор увесь час підтримує інформаційну війну проти російської пропаганди, підтримує Україну, взяв участь у ролику із закликом до пожертви на потреби вимушених залишити території України. Зокрема, біля його імені у твітері є прапор України на знак підтримки.
Допис Г'ю Бонневіля у твітері / Скриншот допису