Как сообщает 24 канал, известный политический телесериал "Слуга народа" снова вернули на Netflix в США. Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время карьеры комедийного актера исполнил в сериале главную роль сельского учителя Василия Голобородько.
Не пропустите Мир поражен: Президент Зеленский дублировал известного детского персонажа Британии
Согласно сюжету сериала, учитель истории Голобородько неожиданно становится Президентом после того, как видео, в котором он ругает на коррупцию в стране, внезапно становится вирусным.
"Слуга народа" 2015: смотрите трейлер сериала