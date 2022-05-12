У зв’язку з війною в Україні та великою увагою до лідера країни Володимира Зеленського, права на шоу купують ще більше мовників у всьому світі. Нещодавно також Netflix повернув на свою платформу український серіал. І всього за кілька днів шоу посіло друге місце серед найпопулярніших у країні.

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За словами представника дистриб’ютора шоу Eccho Rights, продажі ліцензії на показ серіалу стрімко виросли за останні декілька днів. Попит на нього значно підвищився відтоді, як "Зеленський став обличчям нації, яка потерпає від атак з боку Росії", пояснив він Bloomberg.

У Польщі з’явиться своя версія сатиричного серіалу "Слуга народу"

Яким буде акторський склад у польській версії українського серіалу та хто зіграє головну роль – поки невідомо.

Нагадаємо, серіал "Слуга народу" став найуспішнішим телевізійним проєктом України восени 2015 року. Кількість переглядів кожної серії сягала кількох мільйонів.

Сюжет стрічки

У серіалі йдеться про вчителя історії Василя Голобородька, якого таємно зняли на відеокамеру, де він лається і критикує владу. Потім відео потрапило на ютуб і набрало шалену кількість переглядів. Після цього учитель отримує гроші через краудфандинг своїх учнів і реєструється на президентські вибори. Він переміг і став президентом країни.

Несподівано для всіх країна отримує незвичайного, як для корумпованої країни, гаранта конституції: він живе у професорській квартирі на Дарниці разом з батьками й старшою сестрою, позичає до зарплати та користується громадським транспортом.

"Слуга народу": дивіться трейлер серіалу

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Нещодавно розсекретили, що кримінальна драма Олега Сенцова "Носоріг" на Netflix вийде 23 травня 2022 року. Зазначимо також, що платформа Netflix тимчасово припинила роботу в Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну.