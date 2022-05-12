В связи с войной в Украине и большим вниманием к лидеру страны Владимиру Зеленскому, права на шоу покупают еще больше вещателей по всему миру. Недавно Netflix вернул на свою платформу украинский сериал. И всего через несколько дней шоу заняло второе место среди самых популярных в стране.

Читайте также "Фортеця Маріуполь": первая серия из цикла фильмов о защитниках "Азовстали" вышла онлайн

По словам представителя дистрибьютора шоу Eccho Rights, продажи лицензии на показ сериала стремительно выросли за последние несколько дней. Спрос на него значительно повысился с тех пор, как "Зеленский стал лицом нации, страдающей атаками со стороны России", пояснил он Bloomberg.

В Польше появится своя версия сатирического сериала "Слуга народа"

Каким будет актерский состав в польской версии украинского сериала и кто сыграет главную роль – пока неизвестно.

Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 года. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов.

Сюжет фильма

В сериале говорится об учителе истории Василии Голобородько, которого тайно сняли на видеокамеру, где он ругается и критикует власть. Затем видео попало на ютуб и набрало безумное количество просмотров. После этого учитель получает деньги через краудфандинг своих учащихся и регистрируется на президентские выборы. Он победил и стал президентом страны.

Неожиданно для всех страна получает необычного, как для коррумпированной страны, гаранта конституции: он живет в профессорской квартире на Дарнице вместе с родителями и старшей сестрой, занимает в зарплату и пользуется общественным транспортом.

"Слуга народа": смотрите трейлер сериала

Читайте также Не надо языка, – пожалуйста, в Россию, – Ада Роговцева призвала всех говорить по-украински

Недавно рассекретили, что криминальная драма Олега Сенцова "Носорог" на Netflix выйдет 23 мая 2022 года. Отметим, что платформа Netflix временно прекратила работу в России в знак протеста против полномасштабного вторжения в Украину.