С начала осады Юлия Гонтарук общается с бойцами полка "Азов", сообщает 24 канал. В первой серии цикла мы слышим стихотворение Навы, которое она записала в бункере "Азовстали", где находится до сих пор.

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Как известно, Гонтарук сотрудничает с азовцами с 2015 года, когда начала работу над проектом "Железная сотня". Сегодня большинство из них оказались в окружении россиян. Чтобы мы не забывали о несокрушимости наших воинов, а в частности, не теряли надежды их увольнения, режиссер решила задокументировать разговоры в форме короткометражек.

Именно из-за личного контакта они согласились и приняли мой запрос. Очень сложно говорить с людьми, которые понимают и готовы погибнуть. Они не отступят, не уйдут, они будут до конца там. Они хотят услышать, что в них верят, что они вернутся домой в свою семью. Конечно, мои сообщения в определенной степени тоже поддержка,

– поделилась режиссер.

Цикл фильмов начинается в стихотворении девушки Навы, которая в 2016 году работала в пресс-службе "Азова", а сегодня находится со всеми Героями в "Азовстале".

Что ты ищешь под нашими домами,

Поднимая их, как коробки картонные?

Рискуя по улицам. Раздвигая асфальт, образуя ямы в несколько метров?

Выворачивая внутренности наших улиц наружу,

Делая из цветущего города каменных развалин мертвые дебри.

Кого ты ищешь? Девочка, с глазами цвета моря?

Какая собиралась пойти в школу следующего сентября?

Это ей ты желаешь страдания и максимум горя?

Это ее ты ненавидишь всем зверским естеством настолько,

Что разбомбил все школы, чтобы она осталась дома. Ну как дома – в подвале

Разрушенной девятиэтажки.

Ее мама умерла, перед смертью ее мучила жажда и страшные судороги.

Этой девочке, которую ты, наверное, ищешь, тоже сейчас больно и горько.

А ты роешься, подлый, ты разбрызгиваешь огненную слюну

Ты вынюхиваешь и бьешь без разбора, потому что еще не смог отыскать.

Дикий зверь. Если бы ты мог почувствовать хоть каплю вины,

Ты бы себя убил, ты бы позволил горожанам себя разорвать.

Ты ищешь ее. А ее сильно сжали плиты. И не в состоянии вдохнуть, поэтому она тихая и томная.

Притаилась, мала. А ты знаешь, она так далека от злобы.

Но близка к возможности все эти ужасы пережить.

Ты ищешь ее. Ты разрушаешь ненавистный город.

Потому что этот город от тебя далек красотой.

А эта девочка, у которой есть глаза цвета моря,

Должен выжить. И миру о тебе все рассказать.

"Фортеця Маріуполь": смотрите первую серию из цикла фильмов о защитниках "Азовстали"

Недавно командир морпехов Сергей Волина создал аккаунт в твиттере и обратился к Илону Маску. Герой призвал изобретателя помочь защитникам Мариуполя выбраться из "Азовстали". Командир морпехов подчеркнул, что бойцам нужна помощь сверхчеловека.

Украинские кинематографисты создают фильмы о Мариуполе

В начале мая в Украине вышел фильм о Мариуполе режиссер и сценарист Елизаветы Татариновой. В ленте изображены рассказы выживших о жизни в аду и в конце концов – спасение.

В конце апреля украинские увидели короткометражный документальный фильм о блокадном Мариуполе. Лента называется MARIUPOL 2022. Снял короткометражку главный оператор Мариупольского телевидения Александр Ратушный. Он во время блокады города вместе с семьей жил в хранилище Морского лицея.

Важно отметить, что 11 мая фильм Одесской киностудии "Почему я жив" режиссера Виллена Новака признали лучшей в категории "Лучший полнометражный фильм" на кинофестивале Future of Film Awards в Македонии. Сюжет фильма основан на реальных событиях и рассказывает о Мариуполе во время Второй мировой войны.

Каждый имеет свою историю, но она общая – свидетельство о военных преступлениях, совершаемых Россией. Откровенная и страшная, потому что происходящее в Мариуполе трудно представить. Но мы должны ее услышать,

– сказали авторы фильма "Мариуполь: Хроники ада".

"Мариуполь: Хроники ада": смотрите фильм

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Какова ситуация на "Азовстале"

"Азовсталь" действительно стала настоящей крепостью. Российские захватчики ежедневно пытаются штурмовать его. Однако защитники Мариуполя продолжают держать героическую оборону и не сдаются.

Вчера утром, 11 мая, украинские герои сообщили, что только за последние сутки российские захватчики совершили 20 воздушных атак.

Следует заметить, ситуация на "Азовстали" – критическая. По словам Ирины Верещук, среди 1000 находящихся там украинских бойцов немало раненых. Они находятся в абсолютной антисанитарии с открытыми ранами.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина применяет все возможные дипломатические инструменты, чтобы спасти защитников Мариуполя. В частности, Украина предложила обмен. Украинская сторона просит вывезти тяжелораненых ребят из "Азовстали" в обмен на пленных оккупантов.