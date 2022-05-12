Как сообщает 24 канал, детство Ады Роговцевой началось с войны. Она хорошо помнит, как падали бомбы и летали вражеские самолеты. И сегодня она снова переживает этот ужас, потому что появилась страшная ненависть к россиянам, которые уничтожают наши земли и убивают мирных людей.

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В интервью "Укринформу", артистка девалась, что настолько сильно испытывает гнев к россиянам, что язык не поворачивается теперь выступать на сцене на русском языке.

Играть сейчас спектакли на русском язык не поворачивается, – Ада Роговцева

По словам актрисы, сейчас она переводит свои спектакли, однако это тяжело, ведь "все же уже заучено и надо переучивать".

Другой язык, другое построение фраз, другое фонетика и мелодика. Это большая работа, и над этим нужно работать. Но что ж – такое время. Значит, нужно делать новый репертуар на украинском языке,

– сказала Ада Роговцева.

Кроме этого, актриса выразила слова поддержки директору Мукачевского театра Юре (Юрий Глеба, директор Мукачевского драмтеатра, ранее бывший театром русской драмы, – Кино 24). "Я ему просто кланяюсь к земле, потому что он взял театр русской драмы и сделал в нем украинский репертуар. Это правильно".

Роговцева также отметила, что те люди, которые живут в Украине и не учат украинский язык, такие вещи (перевод спектаклей – Кино 24) не поддержат.

Но ведь Зеленский выучил язык? За год! И хорошо говорит. Нет вопросов к нему? Видите, если нужно, то можно. Ну, а если не надо, – пожалуйста, в Россию, и играйте или смотрите представления там. Другого выхода сейчас нет,

– отметила Роговцева.

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Ада Роговцева обратилась в поддержку защитников Мариуполя

В недавнем видео украинская актриса Ада Роговцева обратилась к украинским героям, которые держат оборону "Азовстали".

"Азовсталь", "Азовсталь", "Азовсталь", сердце бьется нежностью и болью. Я люблю вас и хочу обнять каждого из вас, кого знаю и кого не знаю. Вы все мои дети, мои внучки. И я верю, я буду делать все возможное и невозможное, чтобы обнять каждого из вас. Я не знаю, как это сделать, но я верю, верю, верю, что так будет,

– с надеждой сказала артистка.