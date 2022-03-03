Я відомо, стрічку ще раніше придбали мовники Казахстану, Молдови, Естонії, Білорусі. Також права на показ мала платформа Netflix. Сьогодні права на шоу хочуть купують ще більше мовників у всьому світі.

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Нагадаємо, серіал "Слуга народу" став найуспішнішим телевізійним проєктом України восени 2015 року. Кількість переглядів кожної серії сягала кількох мільйонів.

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