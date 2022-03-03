Я известно, что ленту еще раньше приобрели вещатели Казахстана, Молдовы, Эстонии, Беларуси. Также право на показ имела платформа Netflix. Сегодня права на шоу хотят покупать еще больше вещателей по всему миру.
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Сериал "Слуга народа" стал самым успешным телевизионным проектом Украины осенью 2015 года. Количество просмотров каждой серии достигало нескольких миллионов.
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