Кевін Спейсі знову потрапив у секс-скандал: його звинувачують 3 чоловіки
Джерело:Metro
Голлівудський актор Кевін Спейсі лише торік як завершив судові розбірки з позивачами щодо секс-домагань, як з новими заявами звернулись троє чоловіків. Йому пред'явлено звинувачення за чотирма пунктами.
Зірка серіалу "Картковий будинок" знову має постати перед судом. 62-річного актора звинувачують у сексуальних злочинах у період з 2005 по 2013 рік у Лондоні та Глостерширі. Кевін Спейсі наразі усе заперечує.
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"Йому також було висунуто звинувачення у примусі людини до сексуальних дій із проникненням без її згоди. Звинувачення оприлюднили після низки доказів, зібраних столичною поліцією в ході розслідування", – йдеться у заяві Розмарі Ейнслі, голови спеціального відділу з розслідування злочинів.
У відділі також додали, що не можуть підтвердити або спростувати необхідність екстрадиції Спейсі до Великої Британії. Інциденти з чоловіками нібито трапились:
– в одного чоловіка у 2005 році, він стверджує, що зазнав сексуального насильства;
– другий стверджує, що у 2008 році змушений вступити у статевий акт проти своєї волі, цей та попередній випадок нібито трапились у Лондоні;
– третій чоловік заявив, що зазнав сексуального насильства у Глостерширі у 2013 році.
Спейсі повернувся у кіно після секс-скандалу
- Зазначимо, що лише нещодавно Кевін Спейсі повернувся у кіно після чотирьох років судових тяганин зі звинуваченнями чоловіків і жінок у домаганнях. Нещодавно Спейсі знявся в майбутньому фільмі "Peter Five Eight", трейлер якого був представлений на Каннському кінофестивалі минулого тижня.
- Він також має зіграти головну роль у фільмі "Людина, яка намалювала Бога". Спейсі найбільш відомий такими фільмами, як "Краса по-американськи", "Звичайні підозрювані" та "Se7en", а також роллю Френка Андервуда в "Картковому будинку".
- Вперше його звинуватили у секс-скандалі наприкінці 2017 року. Тоді ж першою "мішенню" став скандальний Гарві Вайнштейн, який відбуває покарання у в'язниці Нью-Йорка. Під приціл також потрапили десятки чоловіків, зокрема Кевін Спейсі, Джеймс Франко, Луї Сі Кей, Ед Вествік та інші.