Кевін Спейсі знову потрапив у секс-скандал: його звинувачують 3 чоловіки

Голлівудський актор Кевін Спейсі лише торік як завершив судові розбірки з позивачами щодо секс-домагань, як з новими заявами звернулись троє чоловіків. Йому пред'явлено звинувачення за чотирма пунктами.

Зірка серіалу "Картковий будинок" знову має постати перед судом. 62-річного актора звинувачують у сексуальних злочинах у період з 2005 по 2013 рік у Лондоні та Глостерширі. Кевін Спейсі наразі усе заперечує.

Читайте також Принц Ендрю виплутався зі секс-скандалу: яку суму він заплатить американці, що з ним судилася

"Йому також було висунуто звинувачення у примусі людини до сексуальних дій із проникненням без її згоди. Звинувачення оприлюднили після низки доказів, зібраних столичною поліцією в ході розслідування", – йдеться у заяві Розмарі Ейнслі, голови спеціального відділу з розслідування злочинів.

У відділі також додали, що не можуть підтвердити або спростувати необхідність екстрадиції Спейсі до Великої Британії. Інциденти з чоловіками нібито трапились:

– в одного чоловіка у 2005 році, він стверджує, що зазнав сексуального насильства;

– другий стверджує, що у 2008 році змушений вступити у статевий акт проти своєї волі, цей та попередній випадок нібито трапились у Лондоні;

– третій чоловік заявив, що зазнав сексуального насильства у Глостерширі у 2013 році.

Спейсі повернувся у кіно після секс-скандалу