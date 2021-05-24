Як повідомляє Variety, Кевін Спейсі з'явиться в камео у стрічці італійського режисера Луї Неро "Чоловік, який намалював Бога" (L'uomo Che Disegno Dio). Фільмування відбуватиметься в Італії, а головну жіночу роль у фільмі зіграє дружина режисера – Ванесса Редгрейв.
Я дуже щасливий, що Кевін погодився взяти участь у моєму фільмі,
– сказав в програмі ABC News режисер.
Головну роль у фільмі зіграє італійський актор та продюсер Франко Неро. Для Кевіна виділили невелику роль полісмена-детектива. Сам актор свою участь у фільмі ще не прокоментував.
Що трапилось з Кевіном Спейсі
У 2017 році Кевін Спейсі отримав низку звинувачень у сексуальних домаганнях, які він нібито здійснював з середини 1980-х років до 2016 року. Внаслідок таких заяв кар'єра актора похитнулася, особливо, коли 30 жовтня 2017 року актор Ентоні Репп поскаржився на непристойну поведінку Спейсі.
Кадр із серіалу "Картковий будинок" / IMDb
Варто згадати, що в 2018 році він зняв ролик, в якому звернувся до авдиторії. Персонаж, якого грає Кевін Спейсі, готує різдвяну вечерю і звертає монолог до своїх шанувальників.
Я знаю, що ти хочеш. Певний час, нас намагались розділити. Але те, що між нами, це набагато сильніше. Після всього, ми багато чого пережили разом. Я розказав тобі свої найпотаємніші темні секрети… Я шокував тебе своєю чесністю. Але більше за все я кинув тобі виклик і змусив задуматись,
– говорить актор.
Кевін Спейсі у ролику Let me be Frank: дивіться відео онлайн
Після скандалу всі ці роки Спейсі веде непублічний спосіб життя. Актор не дуже активний навіть у соціальних мережах: написав лише кілька твітів-привітань з Різдвом.