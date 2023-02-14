"Було незручно": Кейт Вінслет знімалася в еротичних сценах з Ді Капріо в присутності чоловіка

Кейт Вінслет та Леонардо Ді Капріо зіграли головні ролі не тільки у "Титаніку", а й у британсько-американській кінодрамі "Життя спочатку". Зняв картину тодішній чоловік акторки Сем Мендес у 2008 році.

Кейт Вінслет днями розповіла, як це було – зніматися у сексуальних сценах на очах у свого чоловіка. Інтимні подробиці дізнавайтеся нижче.

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Кейт Вінслет знімалася в еротичних сценах з Ді Капріо в присутності чоловіка

Вінслет перш за все наголосила, що їй було незручно і трохи дивно. "Мій чоловік там", – казала вона. Ді Капріо говорив, що його партнерка фільму була "неперевершеним професіоналом", до того ж у 2009 році за роль Ейпріл Віллер у фільмі вона отримала Золотий глобус.

Актор раніше розповідав про свої стосунки з Вінслет перед виходом фільму. "Ми активно шукали, чим би зайнятися разом. Це було природно. Вона моя приятелька", – сказав він на той час, коли знімали фільм.

Хоча Вінслет почувалася некомфортно під час сексуальних сцен, проте Ді Капріо визнав, що їхній тісний зв'язок був "перевагою" під час зйомок складних сцен.

Ми знаємо кордони одне одного. Ми були добрими друзями упродовж багатьох років. Між нами, безперечно, є рівень комфорту, однак ми кидаємо виклик один одному як актори,

– сказав актор.

Кейт Вінслет та Сем Мендес розлучилися у 2010 році, у пари є 19-річний син Джо. "У нас є спільна дитина, яку ми обоє любимо, і виховувати її разом і без будь-яких конфліктів, абсолютно необхідно".

Нагадаємо, до Дня усіх закоханих в кінотеатрах України вийшла оновлена версія "Титаніку". Вихід стрічки присвячений до 25-річчя виходу картини. Цікаві факти про фільм читайте за посиланням.