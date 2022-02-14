Комедії, драми, мелодрами – обирайте найкращий фільм і гайда до перегляду. Під час сеансу не забудьте про улюблену їжу та гарячі напої. Відчуйте максимальну насолоду від гри акторів і сюжетних поворотів.
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Відпочинок за обміном, 2006 рік
Свою добірку ми почнемо з найкращої комедії зими – "Відпочинок за обміном" від режисера хіта "Чого хочуть жінки" Ненсі Мейєрс.
За сюжетом, дві дівчини не можуть організувати собі особистого життя. Аманда – успішна кар’єристка, Айріс – письменниця з провінції в Англії. Аби на якийсь час забути про життєві труднощі, жінки вирішують провести різдвяні канікули, обмінявшись житлом. Чим закінчиться ця яскрава подорож, дізнаєтеся, коли переглянете стрічку.
"Відпочинок за обміном": дивіться трейлер
Пропозиція, 2009 рік
Американський ромком "Пропозиція" вражає своїм романтичним сюжетом та грою акторів. Ми переглядали цей фільм ще багато років тому, але позитивне враження пам’ятаємо досі.
У стрічці йдеться про сувору Маргарет, яку ненавидить весь офіс, прозвавши її відьмою. Однак, одного дня її начальник запропонував переїхати до Канади. Вона цього не хотіла і випадково сказала, що один зі співробітників – її наречений. Тепер їй доведеться показати, яка вони пара. За сюжетом їх чекає сімейна непроста вечеря у родичів та багато інших пригод.
"Пропозиція": дивіться трейлер
Зависнути у Палм-Спрінгз, 2020 рік
Чималого успіху в мережі отримала комедія "Зависнути в Палм-Спрінгс".
Стрічка розповідає про Найлза, який приїхав на весілля через свою надокучливу дівчину. Саме там він потрапляє у петлю часу і відтоді переживає день весілля нескінченну кількість разів. І коли фантазія Найлза ще не вичерпалась, до нього приєднується сестра нареченої Сара. Тепер у цієї парочки – вічне літо в Палм-Спрінгс та змога робити все, що завгодно.
"Зависнути у Палм-Спрінгз": дивіться трейлер
Мій коханий ворог, 2021 рік
Романтична комедія "Мій коханий ворог", що ґрунтується на однойменному бестселері Саллі Торн, з'явилася в українських кінотеатрах з 9 грудня.
У центрі сюжету цього фільму – не лише "гарячий" конфлікт двох незамінних співробітників – Люсі Гаттон та Джошуа Темплемена. Вони двоє ще й претендують на одне підвищення, що змушує їх укласти парі: якщо один із них отримує заповітну посаду, другий – звільняється. Ось тільки іноді така ненависть, стаючи вже надто пристрасною, несе в собі зовсім інший сенс!
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Ця стрічка показує дуже цікаву хімію між акторами – рекомендуємо до перегляду!
"Мій коханий ворог": дивіться трейлер
Після Падіння, 2021 рік
Романтичний блокбастер еротичного характеру "Після падіння" є третьою частиною комерційно успішної франшизи "Після.
"У третій частині франшизи – "Після падіння" головним героям Тессі Янг та Хардіну Скотту доведеться прийняти безліч важливих рішень про своє майбутнє і їхні стосунки, коли обидва опиняються на порозі дорослого життя.
"Після Падіння": дивіться трейлер
Ейфель, 2021 рік
Історія створення найвідомішого символу романтики в Парижі – це, звичайно ж, теж історія кохання. Як і свого часу з Євою Грін – для багатьох шанувальників Емми її наполовину французьке походження та ідеальне знання мови – стали великим сюрпризом.
За сюжетом фільму, Гюстав Ейфель – прославлений архітектор та інженер, нещодавно повернувся з Нью-Йорка, де працював над Статуєю Свободи й мріє про будівництво першої підземки в Парижі. Натомість на нього тисне уряд з ідеєю про зведення чогось незвичайного до світової виставки. Ейфель не хоче цього робити, поки не зустрічає прекрасну Едрієнн – фатальну жінку зі свого минулого. Тепер він побудує мрію й назавжди змінить вигляд Парижа та всієї Франції.
"Ейфель": дивіться трейлер
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НЕідеальний чоловік, 2021 рік
Фантастичний фільм, сповнений теплою й романтичною атмосферою: танці, свічки, вечері й пробіжки по полю.
Британський актор Ден Стівенс зіграє Тома – прекрасного андроїда, у теорії – створеного і відкаліброваного для Альми, науковиці, яка знаходиться в тестовій групі, що повинна визначити чи можуть роботи жити серед людей і скласти пару для самотніх. Але, звичайно ж, Альма виявиться занадто непередбачуваною, а її робот – дуже наполегливим, ввічливим, і здатним до саморозвитку.
"НЕідеальний чоловік": дивіться трейлер