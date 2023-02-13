Якщо довго обираєте фільм на вечір – вам стане в пригоді наша добірка. Ми дібрали найкращі фільми про кохання, які варто переглянути ввечері 13 лютого.

Дивіться також Поширюємо українське: 10 хороших фільмів та серіалів, які варті вашої уваги

"День Святого Валентина"

Дата виходу: 2010 рік

Жанр: комедія, мелодрама

У ролях: Джулія Робертс, Енн Гетевей, Джессіка Біл, Бредлі Купер, Джеймі Фокс, Дженніфер Гарнер та інші

Стрічка "День святого Валентина" – одна з тих, що після перегляду ще довго не відпускає. Кожен герой фільму стикається з дивовижними історіями, адже День Валентина – одне з найромантичніших свят у році. П'ять різних історій, пов'язаних одним словом – кохання.

"День Святого Валентина": дивіться трейлер стрічки

"Гордість і упередження"

Дата виходу: 2005 рік

Жанр: драма

У ролях: Кіра Найтлі, Меттью Макфедьєн, Дональд Сазерленд, Бренда Блетін, Розамунд Пайк та інші

"Гордість і упередження" – екранізація однойменного роману англійської письменниці Джейн Остін 1813 року. Події романтичної стрічки відбуваються на початку 19 століття в провінційній Англії. У центрі подій – не дуже заможна родина Беннетів з 5-ма дочками. Вони живуть на фермі. Пані Беннет якнайшвидше прагне видати дочок заміж, перш ніж помре пан Беннет. Проте, одна з дочок вірить, що шлюб має ґрунтуватися на щирому справжньому коханні, тому і не квапиться заміж.

"Гордість і упередження": дивіться трейлер стрічки

"Несплячі в Сієтлі"

Дата виходу: 1993 рік

Жанр: комедія, мелодрама, драма

У ролях: Том Генкс, Мег Раян, Білл Пуллман, Френсіс Конрой, Росс Мелінгер, Гебі Гоффманн та інші

Мег Раян і Том Генкс у ролі Енні та Сема триматимуть вас у напрузі упродовж усієї цієї історії. Глядач хоче отримати відповідь на питання: "То будуть вони разом чи ні?". Направду дивовижний фільм про те, як зароджуються стосунки однієї пари.

Події у картині відбуваються перед Різдвом. Молодий архітектор Сем пережив втрату коханої дружини та не прагне шукати нові стосунки. Спойлер: одна з наших улюблених сцен – це коли син Сема дзвонить на радіостанцію, де працює Енні, щоб допомогти знайти партнера для свого овдовілого батька. Щемливий ефір вразив усіх слухачів, в тому числі й журналістку Енні.

"Несплячі в Сієтлі": дивіться трейлер романтичної стрічки