Если долго выбираете фильм на вечер – вам пригодится наша подборка. Мы выбрали лучшие фильмы о любви, которые стоит посмотреть вечером 13 февраля.

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"День Святого Валентина"

Дата выхода: 2010 год

Жанр: комедия, мелодрама

В ролях: Джулия Робертс, Энн Гэтевей, Джессика Билл, Брэдли Купер, Джейми Фокс, Дженнифер Гарнер и другие

Лента "День святого Валентина" – одна из тех, кто после просмотра еще долго не отпускает. Каждый герой фильма сталкивается с удивительными историями, ведь День Валентина – один из самых романтичных праздников в году. Пять разных историй, связанных одним словом – любовь.

"День Святого Валентина": смотрите трейлер ленты

"Гордость и предубеждения"

Дата выхода: 2005 год

Жанр: драма

В ролях: Кира Найтли, Мэттью Макфедьен, Дональд Сазерленд, Бренда Блэтин, Розамунд Пайк и другие.

"Гордость и предубеждение" – экранизация одноименного романа английской писательницы Джейн Остин в 1813 году. События романтической ленты происходят в начале XIX века в провинциальной Англии. В центре событий – не очень богатая семья Беннетов с 5 дочерьми. Они живут на ферме. Госпожа Беннет стремится выдать дочерей замуж, прежде чем умрет господин Беннет. Однако одна из дочерей верит, что брак должен основываться на искренней настоящей любви, поэтому и не спешит замуж.

"Гордость и предупреждение": смотрите трейлер ленты

"Неспящие в Сиэтле"

Дата выхода: 1993 год

Жанр: комедия, мелодрама, драма

В ролях: Том Генкс, Мэг Райан, Билл Пуллман, Фрэнсис Конрой, Росс Мелингер, Геби Гоффманн и другие.

Мег Райан и Том Генкс в роли Энни и Сэма будут держать вас в напряжении на протяжении всей этой истории. Зритель хочет получить ответ на вопрос: "То будут они вместе или нет?". Действительно удивительный фильм о том, как зарождаются отношения одной пары.

События в картине проходят перед Рождеством. Молодой архитектор Сэм пережил потерю любимой жены и не стремится искать новые отношения. Спойлер: одна из наших любимых сцен – когда сын Сэма звонит на радиостанцию, где работает Энни, чтобы помочь найти партнера для своего овдовевшего отца. Щемящий эфир поразил всех слушателей, в том числе и журналистку Энни.

"Неспящие в Сиэтле": смотрите трейлер романтической ленты