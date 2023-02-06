Готуйте блокнот з ручкою та записуйте дати прем’єр найочікуваніших стрічок. Серед них – "До тебе чи до мене" з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером, серіал "Ти", та "Любов у квадраті знову".
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"Незламний дух"
Дата прем’єри: 3 лютого
Надихаюча драма на основі реальних подій з оскароносною Анною Пеквін. За сюжетом завзята юна австралійка втілює мрію та стикається зі своїми страхами, прагнучи стати наймолодшою людиною, що здійснила навколосвітнє плавання.
"Незламний дух": дивіться трейлер
"Білл Расселл: Легенда"
Дата прем’єри: 8 лютого
Цей біографічний документальний серіал розповідає про спадщину найвидатнішого гравця НБА й активіста Білла Расселла.
"Білл Расселл: Легенда": дивіться трейлер
"Ти", 4 сезон, 1 частина
Дата прем’єри: 9 лютого
Головну роль незмінно виконає Пенн Беджлі, який зіграв Джо Голдберга. Щоразу він придумує нову особистість та історію життя, аби спокусити та вразити нову пасію. Після його невдач та вбивств у США він перебирається у Європу, а саме – у Лондон. Там він стає професором Джонатаном Муром.
"Ти": дивіться трейлер
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"Любов у квадраті знову"
Дата прем’єри: 13 лютого
Позитивна романтична комедія про стосунки прагматичної вчительки та відомого журналіста.
"Любов у квадраті знову": дивіться трейлер
"До тебе чи до мене"
Дата прем’єри: 18 лютого
Романтична комедія з Різ Візерспун та Ештоном Кутчером в головних ролях. Коли найкращі друзі й повні протилежності Деббі та Пітер на тиждень міняються оселями, вони зазирають у життя одне одного, а це може розпалити кохання.
"До тебе чи до мене"
"Зовнішні мілини", 3 сезон
Дата прем’єри: 23 лютого
Кримінальний бойовик за участю Чейза Стоукса, Мейделін Кляйн і Бейлі Медісон вперше з'явився на Netflix в середині квітня 2020 року. Упродовж першого сезону ми стежили за групою підлітків, які використовували карту скарбів, яка мала б показати, де заховано золото на 400 мільйонів доларів, що затонуло разом з торговим кораблем. Другий сезон "Карасі" наражаються на небезпеку й розгадують нові загадки, стикаючись із новими й старими ворогами. На кону скарб із золотом і їхні життя. Які нові пригоди покажуть у третьому сезоні – дізнаємося згодом.
"Зовнішні мілини": дивіться тизер
"У нас є привид"
Дата прем’єри: 24 лютого
За сюжетом комедії, знайшовши в новому будинку привида з похмурим минулим, родина стає інтернет-сенсацією, а заразом — мішенню таємної урядової організації.
"У нас є привид": дивіться трейлер