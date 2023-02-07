За сюжетом фільму "До чого тут кохання?", головні герої мають протилежні погляди на кохання та шлюб. Зої шукає щастя у додатках для знайомств, а її друг Каз одружується за домовленістю – як його пакистанські родичі. Зої та Казу доведеться розібратися у своїх почуттях і виправити помилки, щоб стати щасливими.

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Стрічку подарували творці культових кінохітів "Щоденник Бріджит Джонс" та "Реальне кохання".

"До чого тут кохання?": дивіться трейлер ромкому

У ролі Зої знялася відома британська акторка Лілі Джеймс, володарка премії Гільдії кіноакторів, номінантка на Золотий глобус, Еммі тощо. Лілі довела, що може зіграти й ліричну героїню, і брутальну красуню, а де саме – вам нагадає наш матеріал.

5 найяскравіших образів Лілі Джеймс

"Аббатство Даунтон" / Downton Abbey, 2010 – 2015 роки

Леді Роуз: британська троянда

Лілі Джеймс (справжнє ім’я Лілі Томпсон вона змінила, щоб її не плутали з іншою тезкою-актрисою) починала з театру, де грала Дездемону, і мріяла про велике кіно. Потім молоду красиву актрису почали запрошувати в телешоу.

До відомого серіалу "Абатство Даунтон" Джеймс приєдналась, коли зйомки 3-го сезону добігали кінця – вона отримала роль леді Роуз МакКлер. І в наступних двох сезонах героїня Джеймс стає однією з головних героїнь. Лілі вдалось створити глибокий образ: спочатку її Роуз поводиться неподобно, але потім стає справжньою світською леді.

Критики відразу відмітили глибоку гру красуні Джеймс, назвавши її "справжньою англійською трояндою".

Лілі це порівняння тільки розсмішило: в одному з інтерв’ю вона зізнавалась, що в неї не дуже гарні манери, і на майданчику за нею весь час спостерігав історик, підказуючи, як правильно рухатись і тримати серветки. Ця роль завдяки гучному успіху "Абатства" зробила Лілі Джеймс впізнаною та медійною. Але імідж "британської троянди" за нею частково закріпився, а за роль вона отримала премію Гільдії кіноакторів США.

Лілі Джеймс в ролі Леді Роуз / Кіноріум

"Попелюшка" / Cinderella, 2015 рік

Попелюшка: романтична та рішуча

Для Лілі роль у високобюджетному проєкті голлівудської студії Walt Disney Pictures стала квитком у велике кіно. На роль казкової героїні пробувалися відомі красуні світового екрана: Алісія Вікандер, Марго Роббі, Емма Вотсон, Сірша Ронан та інші. Але режисер Кеннет Брана затвердив саме Лілі Джеймс – вона найкраще за всіх підходила на оновлений образ Попелюшки – романтичної та водночас рішучої дівчини.

Молодій акторці довелось не тільки брати уроки танців і вчитися гарцювати на конях, роль потребувала певних жертв! Зйомки тривали цілими днями, і Лілі весь цей час ходила в важкому платті з корсетом. Через це вона їла невеличкими порціями та здебільшого в її раціон входили соки, бульйони, чаї. Нічого важкого, нічого калорійного.

Але головна роль у казці була варта таких зусиль. В березні 2015 року обличчя Лілі Джеймс можна було побачити на всіх білбордах світу – Попелюшка зробила її справжньою впізнаваною зіркою.

Зараз Лілі зізнається, що багато разів переглядала фільм і піддавала критиці свою гру. А от шанувальники люблять і голлівудську казку, і ліричну рішучу Лілі.

Лілі Джеймс в ролі Попелюшки / Кіноріум

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"На драйві" / Baby Driver, 2017 рік

Деббі: Сучасна красуня

В блокбастері британського візіонера Эдгара Райта Джеймс грає Деббі – кохану дівчину головного героя Майлза за прізвиськом "Бебі" у виконанні Енселя Енгорта. Спочатку вона не знає, що Майлз змушений працювати на злочинців, але коли вони опиняються в небезпеці, ця сучасна красуня проявляє характер і сміливість.

Спочатку на роль затвердили акторку Емму Стоун, але вона покинула проєкт, і роль запропонували Лілі. Британська зірка вважає цей фільм романтичним екшеном, бо в стрічці окрім трюків є красива лав-сторі. Після виходу стрічки образ Деббі косплеїли різні модні видання, а дівчатка вдягались як Лілі в фільмі.

Стати культовим персонажем, коли найкрутіші ролі поруч виконують Джеймі Фокс та Джон Хем – для цього потрібна просто вбивча харизма.

Лілі Джеймс в ролі Деббі / Кіноріум

"Мамма Міа! 2" / Mamma Mia! 2, 2018 рік

Донна: В ролі "молодої Меріл Стрип"

Роль у мюзиклі "Mamma Mia! 2" стала для Джеймс новою сходинкою: бо в цій ролі їй довелось співати, а головне – грати Донну в юності, героїню Меріл Стріп.

Дія відбувається наприкінці 70-х років: пісні АВВА, брюки кльош, романи та захоплення – фільм розповідає історію молодої Донни.

Лілі не тільки брала уроки вокалу – до речі, акторка має сильний голос і співає професійно! Також у період підготовки до ролі Джеймс переглянула усі фільми з молодою Меріл Стріп, щоб перейняти її специфічні жести та манери.

Лілі Джеймс зізнавалась, що було трохи страшно – адже їй не уникнути порівнянь з Меріл Стріп! "А з іншого боку, треба бути зовсім дурною, щоб упустити таку можливість", – казала вона в інтерв’ю.

Мюзикл сподобався глядачам та став напрочуд успішним у бокс-офісі, та й кінокритики піддалися цим чарам, тож даремно Лілі хвилювалась.

Лілі Джеймс в ролі Донни / Кіноріум

"Пем і Томмі" / Pam & Tommy, 2022 рік

Пем: секс-символ і культова персона

Роль в мінісеріалі "Пем і Томмі" стала скандальною в кінобіографії Лілі Джеймс. Кінозірка 1990-х Памела Андерсон, про яку зняли серіал, розкритикувала його – її роздратувало, що творці не узгодили з нею проєкт. В серіалі йдеться про скандальне секс-відео, яке було вкрадено з будинку Памели і її чоловіка-барабанщика культового гурту Motley Crue Томмі Лі (Себастіан Стен), і розповсюджено через інтернет.

Здається, роль в проєкті стала для Лілі найбільшим випробуванням за всю її кар’єру. Акторку гримували для зйомок по чотири години, в неї були накладки на лоб, зуби, груди, а також – декілька платинових перук. Джеймс дивилася записи з Памелою, навчилась не тільки рухатись, як вона, але й говорити з акцентом Андерсон! А головне – в процесі важких сцен Лілі відчула те, що довелось пережити її героїні… Моментами здається, що в кадрі з’являється сама Пем, настільки Лілі в гримі на неї схожа.

Ця роль стала найгучнішою в кар’єрі Джеймс, за неї акторка була номінована на цілу низку престижних премій Золотий глобус, Еммі та інші.

Лілі Джеймс в ролі Пем / Кіноріум

Героїня нового ромкому "До чого тут кохання?" має багато рис від усіх цих образів. Вона смілива, відверта, сексуальна і… романтична. Окрім Лілі Джеймс в стрічці знялися суперзірка Емма Томпсон, актор Шазад Латіф та інші британські зірки.

В українських кінотеатрах – вже з 9 лютого!

Лілі Джеймс в ролі Зої / Пресслужба фільму