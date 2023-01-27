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10 найголовніших прем’єр лютого 2023 року

"Астерікс і Обелікс: Піднебесна імперія" / Asterix & Obelix: L'Empire du Milieu

Дата прем’єри: 2 лютого

Режисер: Гійом Кане

У ролях: Гійом Кане, Жиль Лелюш, Венсан Кассель

Це перший фільм про Астерікса і Обелікса, який не буде заснований на конкретному коміксі. Фільм розповість про їхні пригоди у Китаї. Загалом це 5 стрічка про цих персонажів.

"Астерікс і Обелікс: Піднебесна імперія": дивіться трейлер

"Стукіт у двері" / Knock at the Cabin

Дата прем’єри: 2 лютого

Режисер: М. Найт Ш'ямалан

У ролях: Дейв Батіста, Руперт Грінт, Джонатан Ґрофф

Апокаліптичний фільм жахів, який розповідає про дівчинку та її батьків, що стали заручниками чотирьох озброєних незнайомців. Щоб запобігти апокаліпсису, вони залишають родину перед вибором.

"Стукіт у двері": дивіться трейлер

"Можливо, та" / Maybe I Do

Дата прем’єри: 2 лютого

Режисер: Майкл Джейкобс

У ролях: Емма Робертс, Люк Брейсі, Сьюзан Сарандон

Мішель та Аллен перебувають у стосунках. Вони вирішують запросити своїх батьків, щоб нарешті зустрітись із приводу шлюбу. Виявляється, батьки вже добре знають один одного, що призводить до різних думок про шлюб.

"Можливо, та": дивіться трейлер

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"Корсет" / Corsage

Дата прем’єри: 2 лютого

Режисер: Мари Крютцер

У ролях: Вікі Кріпс, Флоріан Тайхтмайстер, Катаріна Лоренц

Це вигадана розповідь про один рік життя австрійської імператриці Єлизавети. Напередодні Різдва 1877 року Елізабет, яку колись обожнювали за її красу, виповнюється 40 років, проте вона далі намагається підтримувати свій публічний імідж.

"Корсет": дивіться трейлер

"Титанік" / Titanic

Дата прем’єри: 9 лютого

Режисер: Джеймс Кемерон

У ролях: Леонардо Ді Капріо, Кейт Вінслет, Біллі Зейн

Оновлену версію "Титаніка" презентують з нагоди 25-річчя фільму. Стрічку покажуть в кінотеатрах у форматі 3D 4K HDR і з високою частотою кадрів. Тому цього року День закоханих можна провести за переглядом вічної історії кохання, яка зародилася на легендарному кораблі.

"Титанік": дивіться трейлер

"До чого тут кохання?" / What's Love Got to Do with It?

Дата прем’єри: 9 лютого

Режисер: Шекар Капур

У ролях: Емма Томпсон, Лілі Джеймс, Олівер Кріс

Комедійна мелодрама розповідає про життя Зої – професіоналки, яка отримала чимало нагород за свої документальні фільми. Одного дня вона вирішує зняти ще одну стрічку та навіть погоджується на фіктивний шлюб.

"До чого тут кохання?": дивіться трейлер

"Супер Майк: Останній танець" / Magic Mike's Last Dance

Дата прем’єри: 9 лютого

Режисер: Стівен Содерберг

У ролях: Ченнінг Татум, Сальма Гаєк, Кейтлін Герард

За сюжетом, "Супер" Майк Лейн виходить на сцену після тривалої перерви. Коли одна ділова угода провалюється, він вирішує працювати барменом у Флориді. Проте, одного дня він зв’язується із заможною світською жінкою, яка заманює його цікавою пропозицією.

"Супер Майк: Останній танець": дивіться трейлер

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія" / Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Дата прем’єри: 16 лютого

Режисер: Пейтон Рід

У ролях: Пол Радд, Еванджелін Ліллі, Джонатан Мейджорс

Цей фільм розпочинає п’яту фазу кінематографічного всесвіту Marvel і розповідає про пригоди Людини-Мурахи та Оса. Вони досліджують Квантовий вимір та знайомляться з новими дивними створіннями.

"Людина-мураха та Оса: Квантоманія": дивіться трейлер

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"Таємниці таунхауса" / Townhouse Confidential

Дата прем’єри: 16 лютого

Режисер: Патрик С. Перез

У ролях: Саманта Саймон, Лі Крісман, Ернест Пірс

Три сестри планують здати в оренду свій таунхаус. Вони зустрічають Джорджа Берроу, який задумує перетворити їхній будинок на Діснейленд. Що з цього вийде – дізнаємося після перегляду стрічки.

"Таємниці таунхауса": дивіться трейлер

"Мирний-21"

Дата прем’єри: 22 лютого

Режисер: Ахтем Сеітаблаєв

У ролях: Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Роман Ясіновський, Віктор Жданов, Олексій Тритенко, Марія Штофа, Лорена Колібабчук, Павло Лі та інші

Стрічка зображує події червня 2014 року, які відбулися на прикордонні Луганщини. Тоді російські спецслужби та сепаратисти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону зрадити Батьківщину – тим самим повторити кримський сценарій: захопити українські території без бою. Попри відсутність досвіду, за рішенням чинного командира, загін вступив в бій.Стрічка присвячена Павлу Лі, якого вбили росіяни.

"Мирний-21": дивіться трейлер

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