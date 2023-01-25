Минулого тижня українці найбільше переглядали фільм "Блідо-блакитне око" та серіал "Джинні й Джорджія" 2 сезон. Насамперед рекомендуємо завантажити стрічку чи улюблені серії на ваш пристрій, а потім переглянути їх будь-де і будь-коли.

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Найпопулярніші фільми Netflix для вечора

За період від 16 по 22 січня українці найчастіше переглядали американський трилер "Блідо-блакитне око" за сценарієм і режисурою Скотта Купера. Головну роль зіграв Крістіан Бейл. Сюжет розгортається у 1830-х роках, коли ветеран-детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у Військовій академії Сполучених Штатів у Вест-Пойнті, Нью-Йорк. Йому допомагає Едгар Аллан По, молодий курсант академії.

"Блідо-блакитне око": дивіться трейлер

Щоби мати змогу переглянути фільм Netflix без інтернету, вам потрібно завантажити на пристрій. Як це зробити – читайте інструкцію.

Більше найпопулярніших фільмів у рейтингу

"Ножі наголо: Скляна цибуля" – у комедії від сценариста й режисера Раяна Джонсона всесвітньо відомий детектив Бенуа Бланк (Денієл Крейґ) вирушає до Греції, щоб розкрити таємницю, пов’язану з мільярдером і його колоритними друзями.

"Загублений пес" – у цьому позитивному фільмі на основі реальної історії грають Роб Лоу, Джонні Берхтольд і Кімберлі Вільямс-Пейслі. Хлопець і його батьки вирушають на неймовірні пошуки улюбленого пса, що загубився, щоб дати йому життєво необхідні ліки.

"Кіт у чоботях" – легендарний кіт із друзями Хитуном-Бовтуном і Кицькою М’яколапкою вирушають до Землі велетнів у пошуках найціннішого скарбу: Золотої гуски.

"Червоне повідомлення" – у центрі сюжету – артефакт "яйце Клеопатри". Агент ФБР Джон Хартлі намагається спіймати злочинця Нолана. Він вже неодноразово викрадав твори мистецтва, і "яйце Клеопатри" – наступне завдання. Однак, на його шляху з’являється інший персонаж Слон і тут починаються справжні кумедні пригоди.

"Шукаю тебе" – ніжна романтична комедія, у якій скрипаль, проваливши прослуховування, їде до Ірландії у пошуках натхнення та зустрічає відому кінозірку.

"Загадкове вбивство" – приватні детективи Нік та Одрі Шпіц відкривають власне агентство й опиняються в центрі міжнародного розслідування, коли викрадають їхнього друга. У головних ролях – Адам Сендлер та Дженніфер Еністон.

"Максим Оса та золото Песиголовця" – події фільму зображають 1636 рік. За сюжетом польський король сплачує данину козакам, аби запобігти повстанню. Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хорунжий Корсунського полку Максим Оса. Та замість загону з 5 братчиків до корчми завертає напівживий козак з пустим капшуком. Разом із ним Оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу.

"Час" – американський трилер 2021 року, сценаристом і режисером якого виступив М. Найт Ш'ямалан. Сюжет оповідає про групу з 13 осіб, які виявляють тіло невідомої дівчини на місцевому пляжі.

"Як я став гангстером. Правдива історія" – за сюжетом, амбітний гангстер прокладає собі шлях до вершини злочинного світу Варшави.

Найпопулярніші фільми Netflix від 16 по 22 січня / Netflix

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Найпопулярніші серіали Netflix для вечора

Найпопулярнішим серіалом за період від 16 по 22 січня став 2 сезон серіалу "Джинні і Джорджія". За сюжетом 1 сезону, приголомшлива білявка Джорджія з 2 дітьми переїжджає в нове місто. Сімейка купує будинок на гроші, які дістались жінці після смерті чоловіка. Її старша донька Джинні влаштовується у школу та стає однією з популярних дівчат, а от молодший син Остін тільки вчиться долати труднощі й несприйняття суспільством. Тож у другому ми отримуємо відповіді на такі питання:

Куди втекли Джинні й Остін?

Чи вийде заміж Джорджія?

Як розвиватимуться стосунки Джорджії з Джо?

Чи будуть сім'ю переслідувати приватні детективи?

Чи залишились докази того, що Джорджія вбила свого чоловіка?

Які таємниці жінки ще розкриє її сестра?

"Джинні і Джорджія" 2 сезон: дивіться трейлер

Більше найпопулярніших серіалів у рейтингу

"Вікінги: Вальгалла" – у центрі сюжету – гренландський дослідник Лейф Ерікссон, його сестра Фрейдіс Еріксдоттір та скандинавський правитель Гаральд Сігурдссон. Герої вирушають у подорож через океани від Каттегата до Англії, але дорогу ускладнює війна, що розгорнулася між вікінгами та англійськими королями.

"Венздей" – за сюжетом, дівчинка адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

"Калейдоскоп" – це американська кримінальна драма Netflix від творця "Чудової афери" Джанкарло Еспозіто. У центрі сюжету – грандіозне пограбування на суму 7 мільйонів доларів.

"Сексіфікація" – за сюжетом, щоб розробити додаток для сексу й перемогти в конкурсі комп’ютерних технологій, недосвідчена студентка разом із подругами поринають у заплутаний світ інтимних стосунків.

"Шантаж" – головну роль зіграв Ной Сентінео ("Усім хлопцям, яких я кохала раніше"). За сюжетом, колишня співробітниця ЦРУ погрожує розкрити секрети агентства, і юрист-новачок потрапляє в бурхливий і небезпечний світ міжнародного шпигунства.

"Емілі в Парижі" – комедійно-драматичний серіал Netflix створив Даррен Стар, сценарист "Сексу і міста". Події у третьому сезоні відбуваються за рік після переїзду до Парижа задля омріяної роботи Емілі. Дівчина опиняється на роздоріжжі, що змушує її прийняти рішення щодо майбутнього — як у кар’єрі, так і в коханні.

Найпопулярніші серіали Netflix від 16 по 22 січня / Netflix