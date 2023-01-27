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10 самых главных премьер февраля 2023 года

"Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя" / Asterix & Obelix: L'Empire du Milieu

Дата премьеры: 2 февраля

Режиссер: Гийом Кане

В ролях: Гийом Кане, Жиль Лелюш, Венсан Кассель

Это первый фильм об Астериксе и Обеликсе, который не будет основан на конкретном комиксе. Фильм расскажет об их приключениях в Китае. В общей сложности это 5 лента об этих персонажах.

"Астерикс и Обеликс: Поднебесная империя": смотрите трейлер

"Стукот в дверь" / Knock at the Cabin

Дата премьеры: 2 февраля

Режиссер: М. Найт Шьямалан

В ролях: Дэйв Батиста, Руперт Гринт, Джонатан Грофф

Апокалиптический фильм ужасов, рассказывающий о девочке и ее родителях, ставших заложниками четырех вооруженных незнакомцев. Чтобы предотвратить апокалипсис, они покидают семью перед выбором.

Стук в дверь: смотрите трейлер

"Возможно, и" / Maybe I Do

Дата премьеры: 2 февраля

Режиссер: Майкл Джейкобс

В ролях: Эмма Робертс, Люк Брейси, Сьюзан Сарандон

Мишель и Аллен находятся в отношениях. Они решают пригласить своих родителей, чтобы наконец-то встретиться по поводу брака. Оказывается, родители уже хорошо знают друг друга, что приводит к разным мыслям о браке.

"Возможно, да": смотрите трейлер

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"Корсет" / Corsage

Дата премьеры: 2 февраля

Режиссер: Мари Крютцер

В ролях: Вики Крипс, Флориан Тайхтмастер, Катарина Лоренц

Это вымышленный рассказ об одном году жизни австрийской императрицы Елизаветы. В канун Рождества 1877 года Элизабет, когда-то обожавшийся за ее красоту, исполняется 40 лет, однако она продолжает пытаться поддерживать свой публичный имидж.

"Корсет": смотрите трейлер

"Титаник" / Titanic

Дата премьеры: 9 февраля

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Билли Зейн

Обновленную версию "Титаника" представят по случаю 25-летия фильма. Лента будет показана в кинотеатрах в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Поэтому в этом году День влюбленных можно провести по просмотру вечной истории любви, зародившейся на легендарном корабле.

"Титаник": смотрите трейлер

"К чему здесь любовь?" / What's Love Got to Do with It?

Дата премьеры: 9 февраля

Режиссер: Шекарь Капур

В ролях: Эмма Томпсон, Лили Джеймс, Оливер Крис

Комедийная мелодрама рассказывает о жизни Зои – профессионалки, которая получила немало наград за свои документальные фильмы. Однажды она решает снять еще одну ленту и соглашается на фиктивный брак.

"К чему здесь любовь?": смотрите трейлер

"Супер Майк: Последний танец" / Magic Mike's Last Dance

Дата премьеры: 9 февраля

Режиссер: Стивен Содерберг

В ролях: Ченнинг Татум, Сальма Хайек, Кейтлин Герард

По сюжету "Супер" Майк Лейн выходит на сцену после длительного перерыва. Когда одно деловое соглашение проваливается, он решает работать барменом во Флориде. Однако однажды он связывается с состоятельной светской женщиной, которая привлекает его интересным предложением.

"Супер Майк: Последний танец": смотрите трейлер

"Человек-муравей и Оса: Квантомания" / Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Дата премьеры: 16 февраля

Режиссер: Пейтон Рид

В ролях: Пол Радд, Эванджелин Лилли, Джонатан Мэйджорс

Этот фильм начинает пятую фазу кинематографической вселенной Marvel и рассказывает о приключениях Человека-Муравьи и Оса. Они исследуют Квантовое измерение и знакомятся с новыми удивительными созданиями.

"Человек-муравей и Оса: Квантомания": смотрите трейлер

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"Тайны таунхауса" / Townhouse Confidential

Дата премьеры: 16 февраля

Режиссер: Патрик С. Перез

В ролях: Саманта Саймон, Ли Крисман, Эрнест Пирс

Три сестры планируют сдать в аренду свой таунхаус. Они встречают Джорджа Берроу, который задумывает превратить их дом в Диснейленд. Что из этого получится – узнаем после просмотра фильма.

"Тайны таунхауса": смотрите трейлер

"Мирный-21"

Дата премьеры: 22 февраля

Режиссер: Ахтем Сеитаблаев

В ролях: Андрей Саминин, Максим Девизоров, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Мария Штофа, Лорена Колибабчук, Павел Ли и другие

Лента изображает события июня 2014 года, которые произошли на приграничной Луганщине. Тогда российские спецслужбы и сепаратисты пытались склонить бойцов луганского пограничного отряда предать Родину – тем самым повторить крымский сценарий: захватить украинские территории без боя. Несмотря на отсутствие опыта, по решению действующего командира, отряд вступил в бой. Лента посвящена Павлу Ли, убитому русскими.

"Мирный-21": смотрите трейлер

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