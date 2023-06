"Їй добре заплатили": авторка книги "Секс і місто" прокоментувала повернення Саманти в серіал

Зовсім скоро глядачі знову побачать неймовірну блондинку в протисонцевих окулярах – Саманту Джонс. Кім Кетролл повертається у другий сезон "І просто так".

Американська письменниця Кендес Бушнелл, авторка колонки у газеті New York Observer, а пізніше й книги Sex and the City, не змогла пройти повз цієї новини. Вона радіє поверненню актриси й каже, що навіть за епізодичну роль їй добре заплатили.

Кендес Бушнелл прокоментувала повернення Саманти Джонс в серіал "І просто так"

"Хай живе королева", – нещодавно написала у своєму інстаграмі авторка Кендес Бушнелл. Її підтримали шанувальники й наголосили на тому, що Саманта – це найкраще, що було в серіалі "Секс і місто". Ось що вони пишуть:

"Вона була найкращою персонажкою. Саманта завжди дотрималася свого слова. Вона була справжньою і невибагливою, а ще щедрою і нікого не засуджувала. Вона була другом";

"Вона повинна повернутися в шоу!";

"Нове шоу у першому сезоні дуже багато втратило без неї";

"Найкраще у шоу "Секс і місто" була Саманта";

"Ми не можемо жити без Саманти";

"Ще раз переглядаю серіал. Вона прекрасна і смішна!".

У середині 1990-х років Бушнелл написала колонку для New York Observer під назвою "Секс у місті". Там вона дослідила життя Мангеттена через сексуальні стосунки її та друзів. У міру створення колонки вона почала писати про себе під псевдонімом "Керрі Бредшоу".

Пізніше в тому ж десятилітті Даррен Стар створив серіал для HBO "Секс у місті" на основі колонки Бушнелл. Він тривав шість сезонів, з 1998 по 2004 рік, а потім запустив два фільми та спіноф серіал "І просто так", прем’єра другого сезону якого відбудеться на Max 22 червня.

Бушнелл має 64 роки, приблизно на 30 років більше, аніж тоді, коли починала колонку, втім, темпу вона не зменшує. Зараз вона намагається розпочати телевізійний серіал і навіть інтригує ідеєю акторської ролі, якщо буде така можливість.

Нещодавно, до 25-річчя серіалу "Секс і місто" Бушнелл поспілкувався з Variety і поділилася своєю думкою про повернення Кім Кетролл до франшизи.

Я впевнена, що їй добре заплатили. Кім – доросла жінка, і вона все робить на своїх умовах. Я люблю Кім і всі люблять Кім. Її повернення хотіли фанати,

– сказала Бушнелл.

Як повідомляють західні журналісти, Кім Кетролл, перш ніж погодитися на роль, поставила декілька умов, очевидно, що однією з них був гонорар. Ба більше, вона хотіла знятися так, аби не перетинатися із Сарою Джесікою Паркер, Синтією Ніксон та Крістін Девіс.

Як відомо, у серіалі "І просто так" Саманта сидітиме в машині та розмовлятиме телефоном з Керрі Бредшоу.

Кім Кетролл та Сара Джессіка Паркер / HBO