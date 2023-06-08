Після виходу трейлера "Барбі", у мережі з’явилося чимало коментарів з образами 42-річного Раяна Гослінга: деякі користувачі писали про те, що роль Кена йому не пасує і він виявився занадто "дорослим", щоб грати ляльку. Актор з відповіддю не забарився.

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Раян Гослінг відповів фанам, які кажуть, що він "надто старий", щоб грати Кена

"Якщо люди не хочуть грати з моїм Кеном, є багато інших Кенів, з якими можна грати", – кумедно відповів Гослінг у новому інтерв’ю GQ. Далі він сказав, що вважає цю ситуацію "смішною", враховуючи, що "упродовж 60 років робота Кена була на пляжі" і, що "всім було добре".

Гослінг також розповів про різні фактори, які змусили його взяти на себе роль культової ляльки Mattel у комедії режисерки Грети Гервіг, причому однією з головних була можливість знятися у фільмі, який показує жіночі персонажі. У фільмі зіграли Марго Роббі, а також Ісса Рей, Кейт Маккіннон, Харі Неф, Америка Феррера та багато інших.

Раян Гослінг в образі Кена / Warner Bros.

Гослінг також поділився, що його дві дочки від Єви Мендес граються ляльками Барбі та Кеном, тож це особливо вплинуло на його роботу з Гервіг. "Одного разу я бачив його (ляльку Кена – 24 Канал) обличчям у багнюці біля роздавленого лимона", – сказав Гослінг і пожартував, що таке видовище надихнуло його на думку: "Історію цього хлопця краще дійсно варто розказати".

Цікаво. "Барбі" вийде на екрани 21 липня 2023 року. Як виглядатиме будиночок Барбі та Кена – читайте в нашому матеріалі.

"Барбі": дивіться трейлер