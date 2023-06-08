После выхода трейлера "Барби", в сети появилось немало комментариев с образами 42-летнего Райана Гослинга: некоторые пользователи писали о том, что роль Кена ему не подходит и он оказался слишком "взрослым", чтобы играть куклу. Актер с ответом не заставил себя ждать.

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Райан Гослинг ответил фанам, которые говорят, что он "слишком стар", чтобы играть Кена

"Если люди не хотят играть с моим Кеном, есть много других Кенов, с которыми можно играть", – смешно ответил Гослинг в новом интервью GQ. Далее он сказал, что считает эту ситуацию "смешной", учитывая, что "в течение 60 лет работа Кена была на пляже" и что "всем было хорошо".

Гослинг также рассказал о разных факторах, заставивших его взять на себя роль культовой куклы Mattel в комедии режиссера Греты Гервиг, причем одной из главных была возможность сняться в фильме, показывающем женские персонажи. В фильме сыграли Марго Робби, а также Исса Рэй, Кейт Маккиннон, Хари Неф, Америка Феррера и многие другие.

Райан Гослинг в образе Кена / Warner Bros.

Гослинг также поделился, что его две дочери от Евы Мендес играют куклами Барби и Кеном, что особенно повлияло на его работу с Гервиг. "Однажды я видел его (куклу Кена – 24 Канал) лицом в грязи у раздавленного лимона", – сказал Гослинг и пошутил, что такое зрелище вдохновило его на мысль: "Историю этого парня лучше действительно стоит рассказать".

Любопытно. "Барби" выйдет на экраны 21 июля 2023 года. Как будет выглядеть домик Барби и Кена – читайте в нашем материале.

"Барби": смотрите трейлер