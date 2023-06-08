Когда фильм вышел на экраны, недовольные зрители, особенно на Востоке, продолжали распространять свои отзывы в сети. Как утверждают журналисты иностранных СМИ, это могло повлиять на то, что в Китае "Русалочка" собрала всего 2,7 миллиона долларов, а в Южной Корее 4,4 миллиона долларов за первые 5 дней.

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Как "Русалочка" стартовала в мировом прокате

Журналисты также обратили внимание на отзывы пользователей порталов Азии, где активно критикуют главную звезду Холли Бейли. Зрители разочарованы новой Ариэль, которая традиционно была, по их словам, "белой", и поэтому "сказка, с которой мы выросли, изменилась до неузнаваемости!".

Несмотря на то, что фильм еще не вышел на экраны в Японии, местная пресса уже заметила похожие комментарии. В инстаграме один пользователь написал, что фильм был "испорчен" для них, добавив #NotMyAriel. "Не топчите мои заветные детские воспоминания и образ Ариэль", – дополнил еще один.

Стоит отметить, что слабые кассовые сборы не ограничиваются только странами Азии – в Португалии за первый уикенд было собрано 950 тысяч долларов, в Дании – 776 тысяч долларов, в Венгрии – 264 тысячи долларов, а в Исландии – всего 125 тысяч долларов.

По данным Корейского киносовета, в течение первой недели в кинотеатрах фильм просмотрели около 472 тысяч зрителей, что меньше, чем 643 тысяч поклонников, пришедших на новый фильм "Форсаж 10", стартовавший за неделю до "Русалочки". Всего в мире картина заработала более 339 миллионов долларов.

"Русалочка": смотрите трейлер

Следует также отметить, что плохие кассовые сборы вряд ли связаны с расизмом, как пишут иностранные СМИ, поскольку мультфильм "Человек-паук: Сквозь Вселенную" в Китае собрал около 20 миллионов долларов за аналогичный период.

Впрочем, фильм получает неоднозначные отзывы зрителей, хотя некоторые поклонники действительно наслаждаются игрой Холли Бейли. В откровенном интервью в начале этого года актриса сказала журналу The Face, что ее не удивила расистская реакция: "Как темнокожий человек ты просто этого ожидаешь, и это уже не шок. Я знаю, что дело не в расе".

Холли Бейли / Фото из инстаграма актрисы