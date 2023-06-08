Коли фільм вийшов на екрани, незадоволені глядачі, особливо на Сході, продовжувати поширювати свої відгуки в мережі. Як стверджують журналісти іноземних ЗМІ, це могло вплинути на те, що у Китаї "Русалонька" зібрала лише 2,7 мільйона доларів, а у Південній Кореї 4,4 мільйона доларів за перші 5 днів.

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Як "Русалонька" стартувала у світовому прокаті

Журналісти також звернули увагу на відгуки користувачів порталів Азії, де активно критикують головну зірку Голлі Бейлі. Глядачі розчаровані новою Аріель, яка традиційно була, за їхніми словами, "білою", і через це "казка, з якою ми виросли, змінилася до невпізнання!".

Попри те, що фільм ще не вийшов на екрани в Японії, місцева преса вже помітила схожі коментарі з приводу нього. У інстаграмі один користувач написав, що фільм був "зіпсований" для них, додавши #NotMyAriel. "Не топчіть мої заповітні дитячі спогади та образ Аріель", – доповнив ще один.

Варто зазначити, що слабкі касові збори не обмежуються лише країнами Азії – у Португалії за перший вікенд було зібрано 950 тисяч доларів, у Данії – 776 тисяч доларів, в Угорщині – 264 тисяч доларів, а в Ісландії – всього лише 125 тисяч доларів.

За даними Корейської кіноради, упродовж першого тижня в кінотеатрах фільм переглянули близько 472 тисяч глядачів, що менше, ніж 643 тисяч шанувальників, які прийшли на новий фільм "Форсаж 10", який стартував за тиждень до "Русалоньки". Загалом у світі картина заробила понад 339 мільйонів доларів.

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Потрібно також наголосити, що погані касові збори навряд чи пов’язані з расизмом, як пишуть іноземні ЗМІ, оскільки мультфільм "Людина-павук: Крізь Всесвіт" в Китаї зібрав близько 20 мільйонів доларів за аналогічний період.

Втім, фільм отримує неоднозначні відгуки глядачів, хоч деякі шанувальники справді насолоджуються грою Голлі Бейлі. У відвертому інтерв’ю на початку цього року актриса сказала журналу The Face, що її не здивувала расистська реакція: "Як темношкіра людина, ти просто цього очікуєш, і це вже не шок. Я знаю, що справа не в расі".

Голлі Бейлі / Фото з інстаграму актриси