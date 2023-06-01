Костюми для Русалоньки створювала Коллін Етвуд, а зачіскою займалася Каміль Френд, номінантка на премію Оскар за свої роботи з волоссям та гримом. Як працювали над зовнішнім виглядом Аріель – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Голлі Бейлі розповіла журналу People, що її шлях до створення "Русалоньки" "відбивав те, через що проходить Аріель у фільмі". "Ця історія так багато зробила для мене, і процес зйомок справді змінив моє життя", – сказала вона.

Як створювали образ Аріель

Бейлі, як перша темношкіра Аріель, хотіла з’явитися з довгим натуральним волоссям, тому і розповіла New York Times: "Наше волосся важливе для нас у всіх сенсах, тому я була дуже вдячна за те, що мені дозволили зберегти це для мене".

Каміль Френд, яка працювала над зачіскою, зізналася, що Геллі потрібен був хтось, хто дійсно у всьому розбереться і знатиме, як виглядатиме її волосся. "Тому вони зателефонували мені", — сказала вона. – Що ми можемо зробити, щоб її волосся залишався природним, але щоб вона виглядала як Аріель? Як ми можемо це переосмислити?".

Спочатку стилістка зібрала локони Бейлі, але їй потрібно було зробити так, щоб волосся Аріель "велично плавало під водою", з локонами, які були досить щільні, це було зробити неможливо. Тому жінка створила перуку Аріель, вартістю 150 тисяч доларів, для команди візуальних ефектів, щоб використовувати її для розробки підводних епізодів комп’ютерної графіки.

Одночасно вона змінила червоно-фіолетовий колір волосся з анімації 1989 року на захопливі відтінки каштанового.

Голлі Бейлі в образі Русалоньки / Disney

У призматичній палітрі кольору Аріель, яка фосфоресціює, коли вона граційно ковзає по воді, переважає фіолетовий верх бікіні-черепашки, як в анімованій версії, та зелений хвіст з морської піни.

Дизайнерка Етвуд та її команда розробили костюми Русалоньки від погруддя до хвоста, почавши з показу реалістичних плавців та луски, щоб визначити пропорції людського тіла. Потім команда візуальних ефектів просканувала повні костюми для розробки комп’ютерної графіки для водних сцен.

Мені сподобалася ідея, що хвости та плавники мають бути прозорими — крізь них і рухи можна побачити, і воду, – каже Етвуд і продовжує: "Вони були не просто стаціонарним продовженням тіла".

Топ Аріель у стилі бюст’є та хвіст з баскою на талії витончено оздоблені напівпрозорими плавцями, які нагадують тонкий тюль. Але Етвуд наголошує, що тут не було натхнення від моди – лише практична естетика.

"Коли ви дійсно починаєте проєктувати й вам потрібно перейти від шкіри до луски – і не виглядати моторошно – було б добре мати щось, невелику деталь, щоб розбити її", – пояснює вона. – Те саме і з верхом: у результаті я повернулася і додала край усім їм, щоб вони відокремилися від тіла".

Голлі Бейлі в образі Русалоньки / Disney

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Для створення безтурботної пляжної атмосфери, Тіффані Вільямс, яка займалася щоденною укладкою Бейлі, намотувала "розпущені пасма" волосся на плойку GHD Classic Wave Oval.

У волосся Аріель інколи вплітали маленькі черепашки, шматочки золота і тонкі шматочки нефриту. "Я називала їх аксесуарами", – каже Френд. – Це нагадування про те, ким вона була і ким вона є".



Голлі Бейлі в образі Русалоньки / Disney