Костюмы для Русалочки создавала Коллин Этвуд, а прической занималась Камиль Френд, номинантка на премию Оскар за свои работы с волосами и гримом. Как работали над внешним видом Ариэль – читайте в материале 24 Канала.

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Голли Бейли рассказала журнала People, который ее путь к созданию "Русалочки" "отражал то, через что проходит Ариэль в фильме". "Эта история так много сделала для меня, и процесс съемок действительно изменил мою жизнь", – сказала она.

Как создавали образ Ариэль

Бейли, как первая темнокожая Ариэль, хотела появиться с длинным натуральными волосами, потому и рассказала New York Times: "Наши волосы важны для нас во всех смыслах, поэтому я была очень благодарна за то, что мне позволили сохранить это для меня".

Камиль Фрэнд, работавшая над прической, призналась, что Гэлли нужен был кто-то, кто действительно во всем разберется и узнает, как будут выглядеть ее волосы. "Поэтому они позвонили мне", – сказала она. – Что мы можем сделать, чтобы ее волосы оставались естественными, но чтобы она выглядела как Ариэль? Как мы можем это переосмыслить?

Сначала стилистка собрала локоны Бэйли, но ей нужно было сделать так, чтобы волосы Ариэля "величественно плавали под водой", с локонами, которые были достаточно плотные, это было сделать невозможно. Поэтому женщина создала парик Ариэль, стоимостью 150 тысяч долларов, для команды визуальных эффектов использовать ее для разработки подводных эпизодов компьютерной графики.

Одновременно она сменила красно-фиолетовый цвет волос с анимации 1989 года на увлекательные оттенки каштановых.

Голли Бейли в образе Русалочки / Disney

В призматической палитре цвета Ариэль, фосфоресцирующая, когда она грационно скользит по воде, преобладает фиолетовый верх бикини-ракушки, как в анимированной версии, и зеленый хвост из морской пены.

Дизайнер Этвуд и ее команда разработали костюмы Русалочки от бюста до хвоста, начав с показа реалистичных пловцов и чешуи, чтобы определить пропорции человеческого тела. Затем команда визуальных эффектов просканировала полные костюмы для разработки компьютерной графики для водных сцен.

Мне понравилась идея, что хвосты и плавники должны быть прозрачными – сквозь них и движения можно увидеть, и воду, – говорит Этвуд и продолжает: "Они были не просто стационарным продолжением тела".

Топ Ариэль в стиле бюстье и хвост с баской на талии изящно украшены полупрозрачными плавниками, напоминающими тонкий тюль. Но Этвуд отмечает, что здесь не было вдохновения от моды – только практичная эстетика.

"Когда вы действительно начинаете проектировать и вам нужно перейти от кожи к чешуе – и не выглядеть жутко – было бы хорошо иметь что-то, небольшую деталь, чтобы разбить ее", – объясняет она. – То же и с верхом: в итоге я вернулась и прибавила конец всем им, чтобы они отделились от тела".

Голли Бейли в образе Русалочки / Disney

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Для создания беззаботной пляжной атмосферы, Тиффани Уильямс, занимавшейся ежедневной укладкой Бейли, наматывала "распущенные пряди" волосы на плойку GHD Classic Wave Oval.

В волосы Ариэль иногда вплетали маленькие ракушки, кусочки золота и тонкие кусочки нефрита. "Я называла их аксессуарами", – говорит Фрэнд. – Это напоминание о том, кем она была и кем она является”.



Голли Бейли в образе Русалочки / Disney