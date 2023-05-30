Канадский актер Джейкоб Тремблей, озвучивший Флаундера в фильме "Русалочка", с ответом не заставил себя ждать. Напомним, что по словам зрителей, новая рыба больше похожа на настоящую, чем ту, которая была в мультфильме 1989 года.

Смотрите также "Русалочка": честная рецензия на долгожданный фильм с темнокожей актрисой Голли Бейли

Джейкоб Тремблей ответил на критику дизайна Флаундера в "Русалочке"

В соцсетях можно увидеть немало мемов и насмешек с рыбы, а также негативных комментариев от недовольных зрителей.

Джейкоб Тремблей признался Variety, что не может согласиться с тем, что говорят люди. Он рассказал, что видел дизайн Флаундера на раннем этапе производства и считал его действительно отличным. Молодой актер верил, что создатели фильма заставят этих переосмысленных персонажей снова работать на зрителя.

Роб Маршалл показал мне дизайн, когда я пришел на прослушивание. Я полностью поверил ему на съемочной площадке. Я не мог представить, что это может выглядеть иным,

– рассказал он.

В собеседовании с THR, Тремблей еще больше рассказал о своем персонаже: "Я подумал, что это будет действительно круто. Ведь мне нравится, как они это сделали. Они сделали их похожими на настоящих животных. А потом я просмотрел фильм, и мои мысли подтвердились. Это действительно выглядело круто. Вышло идеально. Я думаю, что сначала стоит подробно посмотреть фильм, а потом делать выводы".

Другие морские друзья Ариэля также имеют измененный внешний вид. Они также больше похожи на настоящих животных. Речь идет о чайке Скаттл, которую сейчас озвучивает Аквафина, а также краба Себастьяна, озвученного Дэвидом Диггсом. В фильме также снялись Джон Гавер-Кинг, Мелисса Маккарти, Хавьер Бардем и Нома Думезвене.

Напомним, "Русалочка" вышла в кинотеатрах Украины 25 мая 2023 года. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет 68% от критиков и 95% от зрителей.

"Русалочка": смотрите трейлер

Кроме "Русалочки", Джейкоба Тремблея также можно будет увидеть в будущем римейка "Токсичного мстителя" вместе с Питером Динклейджем.