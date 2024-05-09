Ціна українського слова: у прокат вийшов довгоочікуваний фільм про "Розстріляне відродження"

9 травня відбувся реліз художнього фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка у національному кінопрокаті. Прем'єра стрічки відбулася 8 травня в приміщенні Національного центру "Український дім".

Відомо, що історія заснована на реальних подіях. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, про що стрічка, хто зіграв головні ролі, а також прочитаєте, що кажуть кінотворці про десятилітню роботу над цим проєктом.

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Відбулась прем'єра фільму "Будинок "Слово". Нескінчений роман"

"Будинок "Слово". Нескінчений роман" – це драматична історія українських письменників доби "Розстріляного відродження", яких зібрали під дахом одного будинку, аби змусити їх працювати на благо радянської системи. Фільм розповідає про те, як комуністичний рай перетворюється на комуністичне пекло.

"Це найважча наша артилерія, котра не залишить ворогу шансів. Захопливий сценарій, котрий вивірений документальним фільмом, неймовірний акторський склад, вишукана операторська робота, божевільна атмосфера 20-30-х років часу розквіту авангардного мистецтва – все віддзеркалює нам той час, щоб ми могли побачити нас теперішніх – в кривавій м'ясорубці російської орди"

Для мене важливо, що мій фільм виходить саме зараз у доленосний для України час. Без перебільшень, такого кіно не було в українському кінематографі. Пам'ятаймо ціну українського Слова,

– каже режисер стрічки Тарас Томенко.

"Будинок "Слово". Нескінчений роман": дивіться онлайн трейлер фільму

1927 року в Радянській Україні, за наказом Сталіна, у Харкові відбудовано кооперативний будинок "Слово". Туди заселяють найвидатніших українських письменників у зручні квартири. Всі вони стають учасниками експерименту, спрямованого на створення нового типу радянського письменника та повний контроль над творчим процесом з метою розробки єдиного методу соціалістичного реалізму. Однак не всі письменники готові славити культ Сталіна.

Неочікувано для мешканців будинку "Слово" до них заселяють невідомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. Його поява розпочинає послідовні дивні події, про які досі мовчить цей будинок.

Хто працював над створенням фільму

Тарас Томенко, режисер фільму, каже, що процес створення картини тривав понад 10 років. Це була довга і складна подорож повернення до життя письменників Розстріляного Відродження. Спочатку він створив документальний фільм "Будинок "Слово"". Коли ж стрічка вийшла у прокат, глядачі відкрили для себе цілий світ української культури й одразу зацікавились іменами забутого українського літературного розмаїття 20-30-х років.

Зараз вірші поетів 20-30-х років стають частиною не просто культури, а вже й попкультури. З'явилася пісня "Барабан" Пивоварова на вірш Ґео Шкурупія, Клавдія Петрівна взяла свій псевдонім за ім'ям героїні твору Миколи Хвильового. Окрім того, стендап-комік Сергій Чирков жартує про цей період, а бренд "By Me" випустив лінійку одягу, присвячену театру Леся Курбаса "Березіль". Раніше ми могли про таке тільки мріяти. Українська публіка засвоює літературу 20-30-х років на всіх рівнях,

– каже співавторка фільму Любов Якимчук.

Художня драма "Будинок "Слово". Нескінчений роман" була знята у 2021 році.

Сценаристи стрічки – Тарас Томенко та Любов Якимчук, режисер – Тарас Томенко, оператор-постановник Михайло Любарський, художник-постановник Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсери – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк.

Головні ролі у фільмі зіграли:

Дмитро Олійник (Володимир Акімов),

В'ячеслав Довженко (Микола Хвильовий),

Ніна Набока (тьотя Варя),

Марина Кошкіна (Галя),

Станіслав Сукненко (Лесь Курбас),

Юрій Одинокий (Мерер),

Валерія Ходос (Рая Троянкер),

Андрій Май (Володимир Сосюра),

Юлія Чепурко (Марія Сосюра),

Костянтин Темляк (Павло Тичина),

Геннадій Попенко (Михайль Семенко).

Стрічка точно вартує вашого перегляду. Тому не зволікайте, а купляйте квитки у кінотеатрі вашого міста.