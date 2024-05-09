Цена украинского слова: в прокат вышел долгожданный фильм о "Расстрелянном возрождении"

9 мая состоялся релиз художественного фильма "Дом "Слово". Неоконченный роман" режиссера Тараса Томенка в национальном кинопрокате. Премьера ленты состоялась 8 мая в помещении Национального центра "Украинский дом".

Известно, что история основана на реальных событиях. В материале Кино 24 узнаете, о чем лента, кто сыграл главные роли, а также прочитаете, что говорят кинотворцы о десятилетней работе над этим проектом.

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Состоялась премьера фильма "Дом "Слово". Неоконченный роман"

"Дом "Слово". Неоконченный роман" – это драматическая история украинских писателей эпохи "Расстрелянного возрождения", которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо советской системы. Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад.

"Это самая тяжелая наша артиллерия, которая не оставит врагу шансов. Захватывающий сценарий, который выверен документальным фильмом, невероятный актерский состав, изысканная операторская работа, сумасшедшая атмосфера 20-30-х годов времени расцвета авангардного искусства – все отражает нам то время, чтобы мы могли увидеть нас нынешних – в кровавой мясорубке русской орды"

Для меня важно, что мой фильм выходит именно сейчас в судьбоносное для Украины время. Без преувеличений, такого кино не было в украинском кинематографе. Помните цену украинского Слова,

– говорит режиссер ленты Тарас Томенко.

"Дом "Слово". Неоконченный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

В 1927 году в Советской Украине, по приказу Сталина, в Харькове отстроен кооперативный дом "Слово". Туда заселяют выдающихся украинских писателей в удобные квартиры. Все они становятся участниками эксперимента, направленного на создание нового типа советского писателя и полный контроль над творческим процессом с целью разработки единого метода социалистического реализма. Однако не все писатели готовы славить культ Сталина.

Неожиданно для жителей дома "Слово" к ним заселяют неизвестного молодого писателя Владимира Акимова. Кто он? Никто не знает. Его появление начинает последовательные странные события, о которых до сих пор молчит этот дом.

Кто работал над созданием фильма

Тарас Томенко, режиссер фильма, говорит, что процесс создания картины длился более 10 лет. Это было долгое и сложное путешествие возвращения к жизни писателей Расстрелянного Возрождения. Сначала он создал документальный фильм "Дом "Слово"". Когда же лента вышла в прокат, зрители открыли для себя целый мир украинской культуры и сразу заинтересовались именами забытого украинского литературного разнообразия 20-30-х годов.

Сейчас стихи поэтов 20-30-х годов становятся частью не просто культуры, а уже и поп-культуры. Появилась песня "Барабан" Пивоварова на стихотворение Гео Шкурупия, Клавдия Петровна взяла свой псевдоним по имени героини произведения Николая Хвылевого. Кроме того, стендап-комик Сергей Чирков шутит об этом периоде, а бренд "By Me" выпустил линейку одежды, посвященную театру Леся Курбаса "Березиль". Раньше мы могли о таком только мечтать. Украинская публика усваивает литературу 20-30-х годов на всех уровнях,

– говорит соавтор фильма Любовь Якимчук.

Художественная драма "Дом "Слово". Неоконченный роман" была снята в 2021 году.

Сценаристы ленты – Тарас Томенко и Любовь Якимчук, режиссер – Тарас Томенко, оператор-постановщик Михаил Любарский, художник-постановщик Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсеры – Юлия Чернявская, Олег Щербина, Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк.

Главные роли в фильме сыграли:

Дмитрий Олейник (Владимир Акимов),

Вячеслав Довженко (Николай Хвылевой),

Нина Набока (тетя Варя),

Марина Кошкина (Галя),

Станислав Сукненко (Лесь Курбас),

Юрий Одинокий (Мерер),

Валерия Ходос (Рая Троянкер),

Андрей Май (Владимир Сосюра),

Юлия Чепурко (Мария Сосюра),

Константин Темляк (Павел Тычина),

Геннадий Попенко (Михаил Семенко).

Лента точно стоит вашего просмотра. Поэтому не медлите, а покупайте билеты в кинотеатре вашего города.