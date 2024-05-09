Цена украинского слова: в прокат вышел долгожданный фильм о "Расстрелянном возрождении"
9 мая состоялся релиз художественного фильма "Дом "Слово". Неоконченный роман" режиссера Тараса Томенка в национальном кинопрокате. Премьера ленты состоялась 8 мая в помещении Национального центра "Украинский дом".
Известно, что история основана на реальных событиях. В материале Кино 24 узнаете, о чем лента, кто сыграл главные роли, а также прочитаете, что говорят кинотворцы о десятилетней работе над этим проектом.
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Состоялась премьера фильма "Дом "Слово". Неоконченный роман"
"Дом "Слово". Неоконченный роман" – это драматическая история украинских писателей эпохи "Расстрелянного возрождения", которых собрали под крышей одного дома, чтобы заставить их работать на благо советской системы. Фильм рассказывает о том, как коммунистический рай превращается в коммунистический ад.
"Это самая тяжелая наша артиллерия, которая не оставит врагу шансов. Захватывающий сценарий, который выверен документальным фильмом, невероятный актерский состав, изысканная операторская работа, сумасшедшая атмосфера 20-30-х годов времени расцвета авангардного искусства – все отражает нам то время, чтобы мы могли увидеть нас нынешних – в кровавой мясорубке русской орды"
Для меня важно, что мой фильм выходит именно сейчас в судьбоносное для Украины время. Без преувеличений, такого кино не было в украинском кинематографе. Помните цену украинского Слова,
– говорит режиссер ленты Тарас Томенко.
"Дом "Слово". Неоконченный роман": смотрите онлайн трейлер фильма
В 1927 году в Советской Украине, по приказу Сталина, в Харькове отстроен кооперативный дом "Слово". Туда заселяют выдающихся украинских писателей в удобные квартиры. Все они становятся участниками эксперимента, направленного на создание нового типа советского писателя и полный контроль над творческим процессом с целью разработки единого метода социалистического реализма. Однако не все писатели готовы славить культ Сталина.
Неожиданно для жителей дома "Слово" к ним заселяют неизвестного молодого писателя Владимира Акимова. Кто он? Никто не знает. Его появление начинает последовательные странные события, о которых до сих пор молчит этот дом.
Кто работал над созданием фильма
Тарас Томенко, режиссер фильма, говорит, что процесс создания картины длился более 10 лет. Это было долгое и сложное путешествие возвращения к жизни писателей Расстрелянного Возрождения. Сначала он создал документальный фильм "Дом "Слово"". Когда же лента вышла в прокат, зрители открыли для себя целый мир украинской культуры и сразу заинтересовались именами забытого украинского литературного разнообразия 20-30-х годов.
Сейчас стихи поэтов 20-30-х годов становятся частью не просто культуры, а уже и поп-культуры. Появилась песня "Барабан" Пивоварова на стихотворение Гео Шкурупия, Клавдия Петровна взяла свой псевдоним по имени героини произведения Николая Хвылевого. Кроме того, стендап-комик Сергей Чирков шутит об этом периоде, а бренд "By Me" выпустил линейку одежды, посвященную театру Леся Курбаса "Березиль". Раньше мы могли о таком только мечтать. Украинская публика усваивает литературу 20-30-х годов на всех уровнях,
– говорит соавтор фильма Любовь Якимчук.
Художественная драма "Дом "Слово". Неоконченный роман" была снята в 2021 году.
Сценаристы ленты – Тарас Томенко и Любовь Якимчук, режиссер – Тарас Томенко, оператор-постановщик Михаил Любарский, художник-постановщик Шевкет Сейдаметов, композитор – Алла Загайкевич, продюсеры – Юлия Чернявская, Олег Щербина, Филипп Ильенко и Ростислав Мартынюк.
Главные роли в фильме сыграли:
- Дмитрий Олейник (Владимир Акимов),
- Вячеслав Довженко (Николай Хвылевой),
- Нина Набока (тетя Варя),
- Марина Кошкина (Галя),
- Станислав Сукненко (Лесь Курбас),
- Юрий Одинокий (Мерер),
- Валерия Ходос (Рая Троянкер),
- Андрей Май (Владимир Сосюра),
- Юлия Чепурко (Мария Сосюра),
- Константин Темляк (Павел Тычина),
- Геннадий Попенко (Михаил Семенко).
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