Затишний детектив із британським гумором: який новий фільм став справжнім хітом на Netflix
- "Клуб убивств по четвергах" – новий кримінальний комедійний фільм на Netflix, заснований на романі Річарда Османа, знятий режисером Крісом Коламбусом.
- Фільм здобув популярність і позитивні відгуки критиків за гумор, напругу та акторський склад.
- Сюжет розгортається навколо групи пенсіонерів, що розслідують вбивство в будинку для літніх людей.
- Фільм рекомендується шанувальникам детективів та комедій, які цінують інтелектуальні сюжети з несподіваними поворотами.
"Клуб убивств по четвергах" – новий американський кримінальний комедійний фільм, прем'єра якого відбулась на Netflix 28 серпня. За лічені дні стрічка стала популярною як в Україні, так і багатьох інших країнах світу.
Фільм заснований на однойменному романі Річарда Османа 2020 року. У матеріалі Кіно 24 читайте більше про сюжет і що варто знати про стрічку.
Режисером "Клубу убивств по четвергах" став Кріс Коламбус, а сценарієм займалися Кеті Бренд та Сюзанн Гіткот. Головні ролі виконували Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінґслі та Селія Імрі.
Про що розповідає фільм?
Елізабет, Рон та Ібрагім проживають в елітному британському будинку для літніх людей "Купер Чейз" в англійському графстві. Кожного вечора вони збираються на посиденьки – щоб розслідувати давні нерозкриті вбивства. До свого клубу вони приймають новеньку Джойс, яка раніше працювала медсестрою.
Раптом одного з власників закладу вбивають, а існування "Купер Чейз" опиняється під загрозою. Невгамовні пенсіонери розуміють, що отримали шанс розплутати реальне вбивство. Так їхнє невинне детективне хобі набуває нового змісту.
"Клуб убивств по четвергах": дивіться трейлер онлайн
Як відгукуються критики?
Стрічка отримує здебільшого позитивні відгуки. Критики вказують, що інколи сюжет може бути затягнутий, а дві години тривалості – трохи занадто. Проте це захоплива та кумедна історія з великою кількістю несподіванок і напруги, що цілком виправдовує те, що фільм має звання "кримінального".
Затишна і легка, ця детективна історія про вбивство використовує чудовий каст акторів для створення ностальгічного ефекту,
– вказують критики на Rotten Tomatoes.
"Клуб убивств по четвергах" обов'язково сподобається шанувальникам затишних детективів і дотепного британського гумору. Він підійде тим, хто любить інтелектуальні фільми з великою кількістю поворотів у сюжеті, незвичайними персонажами й поєднанням напруги та комедії. Якщо вам сподобались такі стрічки як "Ножі наголо", "Убивства в одній будівлі" чи будь-які екранізації творів Агати Крісті, – сміливо вирушайте на Netflix.