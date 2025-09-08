"Клуб убивств по четвергах" – новий американський кримінальний комедійний фільм, прем'єра якого відбулась на Netflix 28 серпня. За лічені дні стрічка стала популярною як в Україні, так і багатьох інших країнах світу.

Фільм заснований на однойменному романі Річарда Османа 2020 року. У матеріалі Кіно 24 читайте більше про сюжет і що варто знати про стрічку.

Режисером "Клубу убивств по четвергах" став Кріс Коламбус, а сценарієм займалися Кеті Бренд та Сюзанн Гіткот. Головні ролі виконували Гелен Міррен, Пірс Броснан, Бен Кінґслі та Селія Імрі.

Про що розповідає фільм?

Елізабет, Рон та Ібрагім проживають в елітному британському будинку для літніх людей "Купер Чейз" в англійському графстві. Кожного вечора вони збираються на посиденьки – щоб розслідувати давні нерозкриті вбивства. До свого клубу вони приймають новеньку Джойс, яка раніше працювала медсестрою.

Раптом одного з власників закладу вбивають, а існування "Купер Чейз" опиняється під загрозою. Невгамовні пенсіонери розуміють, що отримали шанс розплутати реальне вбивство. Так їхнє невинне детективне хобі набуває нового змісту.

"Клуб убивств по четвергах": дивіться трейлер онлайн

Як відгукуються критики?

Стрічка отримує здебільшого позитивні відгуки. Критики вказують, що інколи сюжет може бути затягнутий, а дві години тривалості – трохи занадто. Проте це захоплива та кумедна історія з великою кількістю несподіванок і напруги, що цілком виправдовує те, що фільм має звання "кримінального".

Затишна і легка, ця детективна історія про вбивство використовує чудовий каст акторів для створення ностальгічного ефекту,

– вказують критики на Rotten Tomatoes.

"Клуб убивств по четвергах" обов'язково сподобається шанувальникам затишних детективів і дотепного британського гумору. Він підійде тим, хто любить інтелектуальні фільми з великою кількістю поворотів у сюжеті, незвичайними персонажами й поєднанням напруги та комедії. Якщо вам сподобались такі стрічки як "Ножі наголо", "Убивства в одній будівлі" чи будь-які екранізації творів Агати Крісті, – сміливо вирушайте на Netflix.