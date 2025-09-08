"Клуб убийств по четвергам" новый американский криминальный комедийный фильм, премьера которого состоялась на Netflix 28 августа. За считанные дни лента стала популярной как в Украине, так и многих других странах мира.

Фильм основан на одноименном романе Ричарда Османа 2020 года. В материале Кино 24 читайте больше о сюжете и что стоит знать о ленте.

Режиссером "Клуба убийств по четвергам" стал Крис Коламбус, а сценарием занимались Кэти Брэнд и Сюзанн Гиткот. Главные роли исполняли Хелен Миррен, Пирс Броснан, Бен Кингсли и Селия Имри.

О чем рассказывает фильм?

Элизабет, Рон и Ибрагим проживают в элитном британском доме престарелых "Купер Чейз" в английском графстве. Каждый вечер они собираются на посиделки – чтобы расследовать давние нераскрытые убийства. В свой клуб они принимают новенькую Джойс, которая ранее работала медсестрой.

Вдруг одного из владельцев заведения убивают, а существование "Купер Чейз" оказывается под угрозой. Неугомонные пенсионеры понимают, что получили шанс распутать реальное убийство. Так их безобидное детективное хобби приобретает новый смысл.

"Клуб убийств по четвергам": смотрите трейлер онлайн

Как отзываются критики?

Лента получает в основном положительные отзывы. Критики указывают, что иногда сюжет может быть затянут, а два часа продолжительности – немного слишком. Однако это увлекательная и забавная история с большим количеством неожиданностей и напряжения, что вполне оправдывает то, что фильм имеет звание "криминального".

Уютная и легкая, эта детективная история об убийстве использует замечательный каст актеров для создания ностальгического эффекта,

– указывают критики на Rotten Tomatoes.

"Клуб убийств по четвергам" обязательно понравится поклонникам уютных детективов и остроумного британского юмора. Он подойдет тем, кто любит интеллектуальные фильмы с большим количеством поворотов в сюжете, необычными персонажами и сочетанием напряжения и комедии. Если вам понравились такие ленты как "Ножи наголо", "Убийства в одном здании" или любые экранизации произведений Агаты Кристи, – смело отправляйтесь на Netflix.