Жіноче тіло, неприйняття себе, оголеність: режисерка трилера "Субстанція" про важливість фільму

10 жовтня в Україні відбулася прем'єра фільму, в якому зіграла культова світова акторка Демі Мур. Ця стрічка під назвою "Субстанція" є трилером, що порушує величезну кількість тем, які тригерять вже не одне покоління жінок.

Після успішної прем'єри на фестивалі в Каннах глядачі аплодували фільму впродовж 13 хвилин. Режисерка Коралі Фаржа розповіла, чому вважала своєю місією створити таку кінокартину.

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Коралі Фаржа про фільм "Субстанція"

Режисерка "Субстанції" Коралі Фаржа поділилася особистим досвідом, розповідаючи про те, як у 40 років вона пережила кризу. У той період їй здавалося, що це кінець життя, і всі її мрії та амбіції залишилися позаду. Саме у цей момент народилась ідея створити такий фільм.

Я відчувала потребу висловитися про те, як це – коли постійно порівнюєш себе і своє тіло з іншими жінками та формуєш свою цінність на основі цього,

– каже Коралі.

"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисерка Коралі Фаржа зазначає, що вирішила створити фільм саме в жанрі жаху, оскільки жорстокість у цій стрічці стала для неї можливістю виплеснути з себе все те насильство, яке вона відчувала. Цей жанр дозволив їй вільно виразити свої емоції й переживання, з якими вона стикалася в житті.

Фаржа пояснює, що через елементи жаху вона могла порушити складні та болючі теми, які часто залишаються за межами звичайного обговорення. Вона вважає, що такий підхід допомагає глядачам зазирнути глибше в психологію персонажів і зрозуміти їхні внутрішні конфлікти.



Фільм "Субстанція" / Кадр із фільму

Оголеність також стала важливим елементом фільму. За словами режисерки, цей аспект допомагає показати вразливість героїнь і підкреслити їхню боротьбу з суспільними стереотипами. Оголеність у "Субстанції" символізує не лише фізичну, але й емоційну відкритість персонажів, їхнє прагнення бути зрозумілими та прийнятими, попри всі випробування, з якими вони стикаються.

"Жінки приймали амфетаміни, щоб залишатися стрункішими, або пили порошки, які стали магічним замінником їжі", – зазначає Коралі Фаржа.

Ця проблема є однією з центральних тем, які порушує стрічка "Субстанція". Фільм ставить питання про те, як суспільство нав'язує жінкам ідеали краси, які часто призводять до небезпечних і навіть руйнівних практик.

Жіноче тіло постійно піддається скрупульозному аналізу, оцінюванню, фантазіям і сексуалізації, і ти не можеш цього ігнорувати. І це також визначає, наскільки нам дозволено брати участь у житті суспільства. Така нерівність глибоко вкорінена,

– зазначає режисерка.



Фільм "Субстанція" / Кадр із фільму

Режисерка Коралі Фаржа підкреслює, що її місією було показати, що коли ти – жінка, твоє тіло – це все, що завгодно, але не нейтральний об'єкт у публічному просторі. Вона вважає, що жінки часто сприймаються через призму стереотипів і соціальних очікувань, які визначають їхню цінність і роль у суспільстві.

Для режисерки було важливо вивести назовні всю цю реальність і заявити: "Подивіться на це!" Вона прагне спонукати глядачів до роздумів про те, який тиск на жінок чинять в сучасному світі. Її фільм став своєрідним викликом, закликом до свідомості, що спонукає глядачів критично оцінювати стереотипи та упередження.