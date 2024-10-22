Женское тело, неприятие себя, обнаженность: режиссер триллера "Субстанция" о важности фильма

10 октября в Украине состоялась премьера фильма, в котором сыграла культовая мировая актриса Деми Мур. Эта лента под названием "Субстанция" является триллером, поднимающим огромное количество тем, которые триггерят уже не одно поколение женщин.

После успешной премьеры на фестивале в Каннах зрители аплодировали фильму в течение 13 минут. Режиссер Корали Фаржа рассказала, почему считала своей миссией создать такую кинокартину.

Смотрите также Зрители в восторге от сюжета: вышел новый украинский сериал, который можно посмотреть онлайн

Корали Фаржа о фильме "Субстанция"

Режиссер "Субстанции" Корали Фаржа поделилась личным опытом, рассказывая о том, как в 40 лет она пережила кризис. В тот период ей казалось, что это конец жизни, и все ее мечты и амбиции остались позади. Именно в этот момент родилась идея создать такой фильм.

Я чувствовала потребность высказаться о том, как это – когда постоянно сравниваешь себя и свое тело с другими женщинами и формируешь свою ценность на основе этого,

– говорит Корали.

"Субстанция": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер Корали Фаржа отмечает, что решила создать фильм именно в жанре ужаса, поскольку жестокость в этой ленте стала для нее возможностью выплеснуть из себя все то насилие, которое она чувствовала. Этот жанр позволил ей свободно выразить свои эмоции и переживания, с которыми она сталкивалась в жизни.

Фаржа объясняет, что через элементы ужаса она могла затронуть сложные и болезненные темы, которые часто остаются за пределами обычного обсуждения. Она считает, что такой подход помогает зрителям заглянуть глубже в психологию персонажей и понять их внутренние конфликты.



Фильм "Субстанция" / Кадр из фильма

Обнаженность также стала важным элементом фильма. По словам режиссера, этот аспект помогает показать уязвимость героинь и подчеркнуть их борьбу с общественными стереотипами. Обнаженность в "Субстанции" символизирует не только физическую, но и эмоциональную открытость персонажей, их стремление быть понятыми и принятыми, несмотря на все испытания, с которыми они сталкиваются.

"Женщины принимали амфетамины, чтобы оставаться стройнее, или пили порошки, которые стали магическим заменителем пищи", – отмечает Корали Фаржа.

Эта проблема является одной из центральных тем, которые поднимает лента "Субстанция". Фильм ставит вопрос о том, как общество навязывает женщинам идеалы красоты, которые часто приводят к опасным и даже разрушительным практикам.

Женское тело постоянно подвергается скрупулезному анализу, оцениванию, фантазиям и сексуализации, и ты не можешь этого игнорировать. И это также определяет, насколько нам позволено участвовать в жизни общества. Такое неравенство глубоко укоренено,

– отмечает режиссер.



Фильм "Субстанция" / Кадр из фильма

Режиссер Корали Фаржа подчеркивает, что ее миссией было показать, что когда ты – женщина, твое тело – это все, что угодно, но не нейтральный объект в публичном пространстве. Она считает, что женщины часто воспринимаются через призму стереотипов и социальных ожиданий, которые определяют их ценность и роль в обществе.

Для режиссера было важно вывести наружу всю эту реальность и заявить: "Посмотрите на это!" Она стремится побудить зрителей к размышлениям о том, какое давление на женщин оказывают в современном мире. Ее фильм стал своеобразным вызовом, призывом к сознанию, побуждающим зрителей критически оценивать стереотипы и предубеждения.