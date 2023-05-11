Гаряче: Netflix випустив відеопутівник з інтимними сценами серіалу "Королева Шарлотта"

Netflix опублікував відеопорадник для глядачів серіалу "Королева Шарлотта. Історія Бріджертонів". Все того, щоб ті, які дивляться його з батьками, могли орієнтуватися, коли очікувати відвертих сексуальних сцен.

У серіалі розповідається історія шлюбу між королевою Шарлоттою, яку зіграла Індія Амартейфіо, та англійським королем Георгом III, роль якого виконав Корі Мілкріст. Прем’єра серіалу відбулася 4 травня.

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Netflix показав відеопутівник з інтимними сценами серіалу "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів"

У тексті є спойлери до серіалу.

Відеоролик з часовими мітками сексуальних сцен у серіалі з’явився у твітері Netflix. Серед них є сцена з участю прислужників королеви та короля Брімслі та Рейнольдса, яка стала першою сценою гей-кохання у франшизі.

У другому епізоді королівської пари відбувається перша сексуальна сцена. Через те, що Георг не з’явився до Шарлотти в першу шлюбну ніч, їхні стосунки стали складними. Вони домовилися займатися сексом у парні дні, аби спробувати народити спадкоємця. У третьому епізоді королівська пара продовжує спроби завагітніти.

Цікаво, що у серіалі є набагато більше інтимних сцен, які не увійшли до ролика. Зокрема у виконанні Агати Денбері та її чоловіка лорда Денбері. Втім, Леді Денбері не охоче виконує "подружні обов’язки", і одна з таких сцен закінчується трагічно.

Короткий посібник щодо сцен "Королеви Шарлотти", які варто пропустити, якщо ви дивитеся серіал з батьками,

– вказано в підписі до відео.

Інтимні сцени у серіалі "Королева Шарлотта: Історія Бріджертонів": дивіться відео