Горячее: Netflix выпустил видеопутеводитель с интимными сценами сериала "Королева Шарлотта"

Netflix опубликовал видеосоветчик для зрителей сериала "Королева Шарлотта. История Бриджертонов". Все для того, чтобы смотрящие его с родителями могли ориентироваться, когда ожидать откровенных сексуальных сцен.

В сериале повествуется история брака между королевой Шарлоттой, которую сыграла Индия Амартейфио, и английским королем Георгом III, роль которого исполнил Кори Милкрист. Премьера сериала прошла 4 мая.

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Netflix показал видеопутеводитель с интимными сценами сериала "Королева Шарлотта: История Бриджертонов"

В тексте есть спойлеры к сериалу.

Видеоролик с временными отметинами сексуальных сцен в сериале появился в твиттере Netflix. Среди них есть сцена с участием прислужников королевы и короля Бримсли и Рейнольдса, которая стала первой сценой гей-любви во франшизе.

Во втором эпизоде королевской четы происходит первая сексуальная сцена. Из-за того, что Георг не явился в Шарлотту в первую брачную ночь, их отношения стали сложными. Они договорились заниматься сексом в парные дни, чтобы попытаться родить наследника. В третьем эпизоде королевская пара продолжает попытки забеременеть.

Интересно, что в сериале есть гораздо больше интимных сцен, не вошедших в ролик. В частности, в исполнении Агаты Денбери и ее мужа лорда Денбери. Впрочем, Леди Денбери не охотно исполняет "супружеские обязанности", и одна из таких сцен заканчивается трагически.

Краткое руководство по сценам "Королевы Шарлотты", которые стоит пропустить, если вы смотрите сериал с родителями,

– указано в подписи к видео.

Интимные сцены в сериале "Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите видео