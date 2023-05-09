24 Канал спросил Антонину Хижняк, какие у нее впечатления от работы над спинофом "Бриджертонов". По словам звезды, она обожает биографические истории, а работать вместе с Александром Погребняком – еще одно удовольствие.

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Антонина Хижняк об озвучке Индии Риа Амартейфио (королевы Шарлотты)

Так, как работа над озвучкой продолжалась довольно давно, по словам Антонины Хижняк, "воспоминания немного стерлись". Однако актриса поделилась, что работала в невероятной команде. "Режиссер дубляжа – Людмила Петриченко. Мой главный партнер, мужчина в сериале, это невероятный Александр Погребняк – актер кино и дубляжа. Это наша не первая работа вместе. Мне очень нравится, как мы звучим в дуэте".

Мне понравилось. Было легко и приятно дублировать эту героиню, потому что мы с ней схожи по физиономическим качествам: плюс-минус одно телосложение, возраст. Я очень часто дублирую темнокожих актрис. У них абсолютно своя манера существования, звучания, голосовых связей. Мне очень нравится работать по проектам такого рода, потому что я вообще люблю исторические всевозможные реконструкции, биографические сериалы и т.д.

– сказала Антонина Хижняк 24 Каналу.

Актриса подчеркнула, что сейчас очень важно то, что "мы боремся за украинского зрителя и слушателя в этом сегменте Netflix". "Я только за то, чтобы люди выбирали украинскую озвучку и дубляж. Потому что мы действительно вкладываем туда очень много сил, пытаемся передать все оттенки эмоций для того, чтобы это было приятно слушать и выглядело правдиво. Поэтому я очень благодарна за такую возможность", – дополнила звезда.

Принц Георг и королева Шарлотта в 3 сезоне "Бриджертонов" / Netflix

О том, что Антонина Хижняк озвучила Шарлотту, мы узнали недавно – звезда поделилась своим успехом в сторону. Зрители с большим удовольствием просмотрели сериал, а главное – похвалили украинский дубляж:

"Это отличный сезон сериала "Бриджертоны". Спасибо, за хороший дубляж. Картинка невероятная",

"Это непревзойденно! Просто апогей эмоций",

"Сериал интересен. Нет такого, что ты вынужден сначала посмотреть первые серии, чтобы стало увлекательно наблюдать за событиями. Мне нравится. А украинский дубляж – просто прекрасный. Я благодарна, что имею возможность смотреть сериал на украинском".



Антонина Хижняк озвучила королеву Шарлотту в "Бриджертонах" / Скриншот сторис

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О чем рассказывает сериал "Бриджертоны: История королевы Шарлотты"

Костюмированная драма рассказывает невероятную историю любви и брака между королевой Шарлоттой с английским королем Георгом. Главные роли сыграли Индия Амартейфио и Кори Милкрист. Сериал имеет 6 эпизодов.

"Бриджертоны: История королевы Шарлотты": смотрите трейлер