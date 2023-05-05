Сюжет сериала-приквела "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" рассказывает историю брака королевы Шарлотты с английским королем Георгом, который стал началом невероятной истории любви и сменил высшее общество. Главную роль сыграла Индия Амартейфио.
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"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": описание всех серий
- Будущая королева
Обрученная против своей воли с королем Георгом молодая Шарлотта прибывает в Лондон в день свадьбы и страдает от пристального глаза хитрой матери короля.
- Идеальный медовый месяц
Одинокая Шарлотта разочарована в первые дни брака с непостоянным и загадочным королем, но находит поддержку и утешение в компании леди Агаты Денбери.
- Парные дни
Шарлотта и Георг неохотно выполняют свои супружеские обязанности. Леди Денбери хочет устроить бал. Бримсли замечает кое-что интересное в день коронации.
- Служение королю
Истекает правда о скрытых проблемах Георга, а также о крайних мерах, к которым он прибег, чтобы получить шанс на счастливую жизнь с Шарлоттой.
- Цветы в саду
Шарлотта оказывается под пристальным наблюдением незваной гости и обращается к Георгу. Леди Денбери размышляет о будущем во время прогулки.
- Королевские драгоценности
Беременная будущим королем Шарлотта требует от Георга признания. Леди Денбери и Принцесса Августа ломают копья в споре по поводу Великого Эксперимента.
"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер
Как сериал оценили зрители: отзывы
- The Guardian: "Это комическое, эмоциональное удовольствие – с большим количеством секса";
- Polygon: "Королева Шарлотта – это любовь. Впрочем, финальная сцена королевы Шарлотты – это хорошо заслуженный удар в живот, который так сильно болит с той же нежностью, как "Титаник" и другие трагические истории любви, и подчеркивает, что любовь всегда стоит душевной боли. ".
- Roger Ebert: "Королева Шарлотта" – веселая и непристойная, предлагая больше, чем в прошлые сезоны "Бриджертонов".
- Movies And Munchies: "С большим количеством трогательной романтики сериал в значительной степени опирается на борьбу между долгом и желанием, дополняемым феноменальными декорациями и костюмами, перенося нас в роскошный и экстравагантный образ жизни богатых, а порой и знаменитых".
- National World: "Приквел, который часто оказывается более глубоким и зрелым, чем его первоначальное шоу"