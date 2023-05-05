Сюжет сериала-приквела "Королева Шарлотта: История Бриджертонов" рассказывает историю брака королевы Шарлотты с английским королем Георгом, который стал началом невероятной истории любви и сменил высшее общество. Главную роль сыграла Индия Амартейфио.

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"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": описание всех серий

Будущая королева

Обрученная против своей воли с королем Георгом молодая Шарлотта прибывает в Лондон в день свадьбы и страдает от пристального глаза хитрой матери короля.

Идеальный медовый месяц

Одинокая Шарлотта разочарована в первые дни брака с непостоянным и загадочным королем, но находит поддержку и утешение в компании леди Агаты Денбери.

Парные дни

Шарлотта и Георг неохотно выполняют свои супружеские обязанности. Леди Денбери хочет устроить бал. Бримсли замечает кое-что интересное в день коронации.

Служение королю

Истекает правда о скрытых проблемах Георга, а также о крайних мерах, к которым он прибег, чтобы получить шанс на счастливую жизнь с Шарлоттой.

Цветы в саду

Шарлотта оказывается под пристальным наблюдением незваной гости и обращается к Георгу. Леди Денбери размышляет о будущем во время прогулки.

Королевские драгоценности

Беременная будущим королем Шарлотта требует от Георга признания. Леди Денбери и Принцесса Августа ломают копья в споре по поводу Великого Эксперимента.

"Королева Шарлотта: История Бриджертонов": смотрите трейлер

Как сериал оценили зрители: отзывы