За период с 24 по 30 апреля В 2023 году в Украине больше всего смотрели романтическую комедию "Маршрут к любви", а самым популярным сериалом стал 2 сезон "Переулка Светлячков".

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Что посмотреть на Netflix – список самых популярных фильмов и сериалов

Фильмы

  1. "Маршрут к любви", 2023 год
  2. "Горько, горько", 2023 год
  3. "Смерть семи королей", 2023 год
  4. "Загадочное убийство 2", 2023 год
  5. "Чак и Ларри: Воспалительные молодожены", 2007 год
  6. "Лютер: Солнце на спаде", 2023 год
  7. "Красное сообщение", 2019 год
  8. "Назад в чащу", 2021 год
  9. "Загадочное убийство", 2019 год
  10. "Без прикрытия", 2023 год

Самые популярные фильмы на Netflix / Netflix

Сериалы

  1. "Переулок Светлячков", 2 сезон;
  2. "Ссора", 1 сезон;
  3. "Сладкоежка", 2 сезон;
  4. "Дипломатка", 1 сезон;
  5. "Переулок Светлячков", 1 сезон;
  6. "Поймать Кайдаша", 1 сезон;
  7. "Сладкоежка", 1 сезон;
  8. "Казаки. Абсолютно лживая история", 1 сезон;
  9. "Одержимость", 1 сезон;
  10. "Уэнздей", 1 сезон.

Самые популярные сериалы на Netflix/Netflix