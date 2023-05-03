За период с 24 по 30 апреля В 2023 году в Украине больше всего смотрели романтическую комедию "Маршрут к любви", а самым популярным сериалом стал 2 сезон "Переулка Светлячков".
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Что посмотреть на Netflix – список самых популярных фильмов и сериалов
Фильмы
- "Маршрут к любви", 2023 год
- "Горько, горько", 2023 год
- "Смерть семи королей", 2023 год
- "Загадочное убийство 2", 2023 год
- "Чак и Ларри: Воспалительные молодожены", 2007 год
- "Лютер: Солнце на спаде", 2023 год
- "Красное сообщение", 2019 год
- "Назад в чащу", 2021 год
- "Загадочное убийство", 2019 год
- "Без прикрытия", 2023 год
Самые популярные фильмы на Netflix / Netflix
Сериалы
- "Переулок Светлячков", 2 сезон;
- "Ссора", 1 сезон;
- "Сладкоежка", 2 сезон;
- "Дипломатка", 1 сезон;
- "Переулок Светлячков", 1 сезон;
- "Поймать Кайдаша", 1 сезон;
- "Сладкоежка", 1 сезон;
- "Казаки. Абсолютно лживая история", 1 сезон;
- "Одержимость", 1 сезон;
- "Уэнздей", 1 сезон.
Самые популярные сериалы на Netflix/Netflix