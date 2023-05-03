За період від 24 по 30 квітня 2023 року в Україні найбільше дивилися романтичну комедію "Маршрут до кохання", а найпопулярнішим серіалом став 2 сезон "Провулка Світлячків".

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Що подивитися на Netflix – список найпопулярніших фільмів та серіалів

Фільми

  1. "Маршрут до кохання", 2023 рік
  2. "Гірко, гірко", 2023 рік
  3. "Смерть семи королів", 2023 рік
  4. "Загадкове вбивство 2", 2023 рік
  5. "Чак і Ларрі: Запальні молодята", 2007 рік
  6. "Лютер: Сонце на спаді", 2023 рік
  7. "Червоне повідомлення", 2019 рік
  8. "Назад у хащі", 2021 рік
  9. "Загадкове вбивство", 2019 рік
  10. "Без прикриття", 2023 рік

Найпопулярніші фільми на Netflix / Netflix

Серіали

  1. "Провулок Світлячків", 2 сезон;
  2. "Сварка", 1 сезон;
  3. "Ласун", 2 сезон;
  4. "Дипломатка", 1 сезон;
  5. "Провулок Світлячків", 1 сезон;
  6. "Спіймати Кайдаша", 1 сезон;
  7. "Ласун", 1 сезон;
  8. "Козаки. Абсолютно брехлива історія", 1 сезон;
  9. "Одержимість", 1 сезон;
  10. "Венздей", 1 сезон.

Найпопулярніші серіали на Netflix / Netflix