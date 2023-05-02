Від серіалів до фільмів, нові релізи пропонують широкий вибір для українських глядачів. Ознайомтесь з повним списком творів, які будуть доступні для перегляду на Netflix цього місяця.

Дивіться також Готуйтесь плакати: 5 нових фільмів, від яких ви не зможете стримати сліз

Травневі прем’єри на Netflix українською – список

Серіали

"Кравець" – 2 травня;

"Прихисток" – 4 травня;

"Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" – 4 травня;

"Новенька" – 10 травня;

"Лицар у чорному" – 12 травня;

"Королева Клеопатра" – 12 травня;

"Анна-Ніколь Сміт: Ви не знаєте мене" – 16 травня;

"Цілую, Кітті" – 18 травня;

"Якіторі: Солдати невдачі" – 18 травня;

"Безмовний" – 19 травня;

"Фубар" – 25 травня.

Фільми

"Минулої ночі у Сохо" – 1 травня;

"Мисливці на привидів: З того світу" – 2 травня;

"Royalteen: Принцеса Маргрете" – 11 травня;

"Мати" – 12 травня;

"Спліт" – 16 травня;

"Свінгери" – 24 травня;

"Кров і золото" – 26 травня;

"Свінгери 2" – 31 травня.

До речі Дженніфер Еністон та Різ Візерспун повертаються в 4 сезоні "Ранкового шоу": чого очікувати

Нагадаємо, 27 квітня на Netflix вийшов перший воєнно-драматичний серіал, який зняли під час повномасштабного вторгнення росіян "Я – Надія". Окрім нього, на платформі можна переглянути чимало українського контенту, а саме такі серіали та фільми: