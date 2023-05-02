Від серіалів до фільмів, нові релізи пропонують широкий вибір для українських глядачів. Ознайомтесь з повним списком творів, які будуть доступні для перегляду на Netflix цього місяця.
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Травневі прем’єри на Netflix українською – список
Серіали
- "Кравець" – 2 травня;
- "Прихисток" – 4 травня;
- "Бріджертони: Історія королеви Шарлотти" – 4 травня;
- "Новенька" – 10 травня;
- "Лицар у чорному" – 12 травня;
- "Королева Клеопатра" – 12 травня;
- "Анна-Ніколь Сміт: Ви не знаєте мене" – 16 травня;
- "Цілую, Кітті" – 18 травня;
- "Якіторі: Солдати невдачі" – 18 травня;
- "Безмовний" – 19 травня;
- "Фубар" – 25 травня.
Фільми
- "Минулої ночі у Сохо" – 1 травня;
- "Мисливці на привидів: З того світу" – 2 травня;
- "Royalteen: Принцеса Маргрете" – 11 травня;
- "Мати" – 12 травня;
- "Спліт" – 16 травня;
- "Свінгери" – 24 травня;
- "Кров і золото" – 26 травня;
- "Свінгери 2" – 31 травня.
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Нагадаємо, 27 квітня на Netflix вийшов перший воєнно-драматичний серіал, який зняли під час повномасштабного вторгнення росіян "Я – Надія". Окрім нього, на платформі можна переглянути чимало українського контенту, а саме такі серіали та фільми:
- "Спіймати Кайдаша";
- "І будуть люди";
- "Слуга народу";
- "Козаки. Абсолютно брехлива історія";
- "Ромео і Джульєтта з Черкас";
- "Поводир";
- "Носоріг";
- "Я працюю на цвинтарі" тощо.