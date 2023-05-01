Саме для тих, хто хоче розчулитися і пережити щось незабутнє, ми підібрали п’ять фільмів, від яких ви точно не зможете стримати сліз. Тож хапайте коробку серветок і готуйтеся до емоційної поїздки.

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"Пурпурові серця", 2022 рік

Фільм базується на романі Тесс Вейкфілд "Наші зірки", і розповідає історію дівчини, яка мріє про кар’єру співачки та морського піхотинця. На початку вони вдають, що закохані, але згодом розуміють, що все це було тільки ілюзією.

"Пурпурові серця": дивіться трейлер онлайн

"Непрощенна", 2021 рік

Драматичний фільм режисера Нори Фінґшайдт за мотивами британського мінісеріалу "Непрощенні" 2009 року за сценарієм Саллі Вейнрайт. За сюжетом, Рут Слейтер виходить з в’язниці після вбивства шерифа, який хотів виселити її та її сестру, а їхній батько покінчив життя самогубством. Рут шукає свою сестру Кеті, але її вихованці не дозволяють контактувати з нею.

"Непрощенна": дивіться трейлер онлайн

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"Вірю в кохання", 2020 рік

Фільм "Вірю в кохання" знято за реальною історією життя співака Джеремі Кемпа, який писав пісні про свої стосунки з коханою. Актор Кей Джей Апі, зірка серіалу "Рівердейл" зіграв головну роль і сам виконав усі пісні у фільмі. Кемп допомагав актору максимально вірогідно зобразити його на екрані. За свою творчість Кемп отримав багато престижних нагород і випустив 12 альбомів.

"Вірю в кохання": дивіться трейлер онлайн

"За п’ять кроків до кохання", 2019 рік

Режисер Джастін Бальдоні зняв американську мелодраму про двох головних героїв, які страждають на муковісцидоз. Умови цієї хвороби дуже жорсткі: щоб уникнути зараження патогенною флорою, яка може знищити пересаджені їм донорські легені та призвести до смерті, закохані повинні триматися не ближче метра один від одного і навіть не торкатися один одного. Проте, справжнє кохання не знає кордонів, і чим сильніші почуття, тим більша спокуса порушити правила.

"За п’ять кроків до кохання": дивіться трейлер онлайн

"Шлях додому", 2019 рік

"Шлях додому" – це сімейний пригодницький фільм, який розповідає про собаку на ім’я Белла, що загубилась, поки гналась за білкою, і її спробу повернутися додому до свого хазяїна Лукаса. Фільм знято за мотивами книги Брюса Камерона. Режисером фільму став Чарльз Мартін Сміт, а головну героїню озвучила Брайс Даллас Ховард.

"Шлях додому": дивіться трейлер онлайн