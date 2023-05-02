Тим часом 3 сезон має дебютувати осені 2024 року. Візерспун і Еністон залишаються також виконавчими продюсерками, Мімі Ледер – режисером, а Шарлотта Стаудт – шоуранером. Виробництвом "Ранкового шоу" займаються компанії Media Res, Hello Sunshine й Echo Films.

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"Ранкове шоу" отримало 4 сезон: що відомо

9 лютого Еністон оголосила про завершення зйомок 3 сезону, і одразу ж пообіцяла шанувальникам, що "ще багато чого попереду". Зараз цю інформацію підтвердили офіційно. І також говорять не лише про 4 сезон, а й про 5. Звісно, що деталі сюжету майбутнього сезону не розкриваються.

Актриса раніше розповідала виданню Variety, що на знімальному майданчику "Ранкового шоу" дуже приємно: "Ми любимо спілкуватися. Ми любимо щось вирішувати, а не просто засовуємо речі під килим. Немає каменя на камені від творчого рішення. Ми всі разом думаємо. Є щось таке чудове в тому, щоб довіряти своїм колегам".

Зауважте, у 3 сезоні з’являться нові актори Джон Гемм та Ніколь Бехарі, а також повернуться такі зірки, як Джуліанна Маргуліс, Тіг Нотаро, Стівен Фрай і Наталі Моралес.

Дженніфер Еністон та Різ Візерспун / Apple TV+

Чим вразив другий сезон "Ранкового шоу"

У другому сезоні серіалу, після скандального звільнення Алекс Леві, головний президент телекомпанії Корі Еллісон (зіграний Біллі Крудап) запросив героїню Дженніфер Еністон на відновлення їхньої співпраці. У зв’язку з карантинними обмеженнями автори серіалу переписали другу частину сценарію, тому події відбуваються на тлі пандемії коронавірусу.

У серіалі було зосереджено увагу на журналістських проблемах, зумовлених складнощами життя суспільства, яке переживає пандемію, зокрема на тому, як журналісти працюють, щоб запобігти маніпулюванню думками глядачів.

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