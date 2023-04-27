Netflix оголосив, що шостий сезон похмурої сатиричної антології журналіста Чарлі Брукера "Чорне дзеркало" вийде у червні 2023 року. Серіал показує вплив сучасних технологій на життя людей, передає 24 Канал.

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"Чорне дзеркало" 6 сезон: що відомо

Сюжет

В цей час немає офіційного синопсиса 6 сезону напруженої антологічної серії. Проте, як сказав Брукер, цей сезон буде найнепередбачуванішим: "Я завжди відчував, що в "Чорному дзеркалі" мають бути оповідання, які повністю відрізняються одне від одного. Я маю продовжувати дивувати людей і себе самого – інакше, який у цьому сенс?".

Він продовжив: "Всі історії, як раніше, тональні, як "Чорне дзеркало", але з деякими божевільними поворотами та більшою різноманітністю, ніж будь-коли раніше".

Акторський склад

Очікується, що у 6 сезоні "Чорного дзеркала" буде залучений великий зірковий склад, зокрема:

Зазі Бітц;

Папа Ессієду;

Джош Гартнетт;

Аарон Пол;

Кейт Мара;

Денні Рамірес;

Клара Ругаард;

Оден Торнтон;

Анджана Васан;

Сальма Гаєк;

Енні Мерфі;

Рорі Калкін та інші.

Хоча Аарон Пол вже з’являвся в епізоді "Космічний човен Калістер" 4 сезону серіалу, незрозуміло, чи гратиме він того ж персонажа, чи когось нового. У тизері майбутнього сезону він зображений у скафандрі, тому перший варіант видається найімовірнішим.

Тизер-трейлер

Тизер-трейлер 6 сезону "Чорного дзеркала" вийшов на ютуб-каналі Netflix 26 квітня 2023 року. Він присвячений каверу "Я не хочу підпалювати світ" та дає нам уявлення про те, що нового у майбутніх епізодах. Цього сезону, окрім Аарона Пола на космічній станції, ми побачимо Зазі Бітц, яка використовує комутований доступ в Інтернет, Папу Ессієду, одягненого в білу пухнасту парку, і безліч технологій та винаходів людства.

"Чорне дзеркало" 6 сезон: дивіться тизер-трейлер

Окрім ролика, зверніть увагу на кілька промокадрів з новими персонажами.