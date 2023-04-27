У мережі вже почали з’являтися перші відгуки. Фанати серіалу не можуть дочекатися, щоб побачити, що сталося з головними героями.
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Сюжет серіалу "Ласун"
Жанр: Пригоди, Фантастика, Фентезі
Режисери: Джим Мікл, Тоа Фрейзер, Робін Грейс
За офіційним синопсисом серіалу, у сповненому небезпеки постапокаліптичному світі чарівний хлопчик – напівлюдина, напіволень на ім’я Ґас – вирушає на поошуки нового життя разом зі своїм грізним захисником. У 2 сезоні він також намагається допомогти новим друзям-гібридам утекти, доки не пізно.
"Ласун" 2 сезон: дивіться український трейлер онлайн
Акторський склад
Головні ролі зіграли:
- Нонсо Анозі,
- Крістіан Конвері,
- Стефанія Лаві Овен.
Цікаво, що за гру у першому сезоні казки-антиутопії, схваленої критиками, Нонсо Анозі отримав премію Еммі як найкращий актор другого плану.
Опис усіх серій 2 сезону "Ласуна"
З глибини лісу
Тривалість серії: 55 хвилин
Зростаючи у віддаленій лісовій хатині, Ґас дізнається про виживання і небезпеку, яка ховається за парканом, що відмежовує хлопця і його тата від зовнішнього світу.
Каяття
Тривалість серії: 50 хвилин
Ґас слідує за незговірливим Велетом у невідоме. Доктор Сінгх дізнається, чого йому коштуватиме порятунок Рані. Еймі знаходить новий сенс життя після кінця світу.
Оленячі вибрики
Тривалість серії: 43 хвилини
Бажаючи якнайшвидше спекатися Ґаса, Велет знаходить спосіб сховати його на видному місці. Сінгхи йдуть на вечірку до сусідів, що погано закінчується.
Секретна суміш
Тривалість серії: 43 хвилини
Ґас знаходить нових друзів, що пропонують йому свій захист, тоді як Велета наздоганяє його минуле. Доктор Сінгх побоюється, що допитлива сусідка дізнається таємницю Рані.
Що в морозилці?
Тривалість серії: 41 хвилина
Ґас і Велет підбирають подорожнього, який пропонує скоротити шлях попри можливу небезпеку. Заповідник Еймі під загрозою. У Сінгхів залишається обмаль часу.
Кадр зі серіалу "Ласун" / Netflix
Незнайомець у потязі
Тривалість серії: 43 хвилини
У мить відчаю доктор Сінгх робить сміливу обіцянку. Через загублену іграшку подорож до Колорадо стає небезпечною. Останні наближаються до Заповідника.
Коли Паббу зустрів Берді
Тривалість серії: 39 хвилин
Пошуки Берді та спроба дізнатися більше про її зв’язок із його батьком змушують Ґаса поставити під сумнів усе, чому він вірив.
Велет
Тривалість серії: 55 хвилин
Переживши потрясіння, Ґас тікає та ухвалює необдумане рішення. Велет примиряється з помилками минулого. Еймі вступає в останнє протистояння з Генералом Ебботом.
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Перші відгуки на другий сезон
- "Прекрасний серіал, жорстокий, звісно (хоч і виглядає як казочка)";
- "Це ніжний, чудовий серіал, у якому є нотки трагедії, але не надто похмурий".
- "Показує жах реального світу, серіал буде цікавий для молодих глядачів-підлітків".
- "Ласун" – це те, що зараз так всім потрібно".