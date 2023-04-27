У мережі вже почали з’являтися перші відгуки. Фанати серіалу не можуть дочекатися, щоб побачити, що сталося з головними героями.

Дивіться також Велике кохання Кері Бредшоу повертається: мережу вразив тизер 2 сезону "І просто так"

Сюжет серіалу "Ласун"

Жанр: Пригоди, Фантастика, Фентезі

Режисери: Джим Мікл, Тоа Фрейзер, Робін Грейс

За офіційним синопсисом серіалу, у сповненому небезпеки постапокаліптичному світі чарівний хлопчик – напівлюдина, напіволень на ім’я Ґас – вирушає на поошуки нового життя разом зі своїм грізним захисником. У 2 сезоні він також намагається допомогти новим друзям-гібридам утекти, доки не пізно.

"Ласун" 2 сезон: дивіться український трейлер онлайн

Акторський склад

Головні ролі зіграли:

Нонсо Анозі,

Крістіан Конвері,

Стефанія Лаві Овен.

Цікаво, що за гру у першому сезоні казки-антиутопії, схваленої критиками, Нонсо Анозі отримав премію Еммі як найкращий актор другого плану.

Опис усіх серій 2 сезону "Ласуна"

З глибини лісу

Тривалість серії: 55 хвилин

Зростаючи у віддаленій лісовій хатині, Ґас дізнається про виживання і небезпеку, яка ховається за парканом, що відмежовує хлопця і його тата від зовнішнього світу.

Каяття

Тривалість серії: 50 хвилин

Ґас слідує за незговірливим Велетом у невідоме. Доктор Сінгх дізнається, чого йому коштуватиме порятунок Рані. Еймі знаходить новий сенс життя після кінця світу.

Оленячі вибрики

Тривалість серії: 43 хвилини

Бажаючи якнайшвидше спекатися Ґаса, Велет знаходить спосіб сховати його на видному місці. Сінгхи йдуть на вечірку до сусідів, що погано закінчується.

Секретна суміш

Тривалість серії: 43 хвилини

Ґас знаходить нових друзів, що пропонують йому свій захист, тоді як Велета наздоганяє його минуле. Доктор Сінгх побоюється, що допитлива сусідка дізнається таємницю Рані.

Що в морозилці?

Тривалість серії: 41 хвилина

Ґас і Велет підбирають подорожнього, який пропонує скоротити шлях попри можливу небезпеку. Заповідник Еймі під загрозою. У Сінгхів залишається обмаль часу.

Кадр зі серіалу "Ласун" / Netflix

Незнайомець у потязі

Тривалість серії: 43 хвилини

У мить відчаю доктор Сінгх робить сміливу обіцянку. Через загублену іграшку подорож до Колорадо стає небезпечною. Останні наближаються до Заповідника.

Коли Паббу зустрів Берді

Тривалість серії: 39 хвилин

Пошуки Берді та спроба дізнатися більше про її зв’язок із його батьком змушують Ґаса поставити під сумнів усе, чому він вірив.

Велет

Тривалість серії: 55 хвилин

Переживши потрясіння, Ґас тікає та ухвалює необдумане рішення. Велет примиряється з помилками минулого. Еймі вступає в останнє протистояння з Генералом Ебботом.

Дивіться також "Все змінюється": Netflix показав перший трейлер 3 сезону "Відьмака"

Перші відгуки на другий сезон