В сети уже начали появляться первые отзывы. Фанаты сериала не могут дождаться того, чтобы увидеть, что произошло с главными героями.

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Сюжет сериала "Ласун"

Жанр: Приключения, Фантастика, Фэнтези

Режиссеры: Джим Микл, Тоа Фрейзер, Робин Грейс

По официальному синопсису сериала, в полном опасности постапокалиптическом мире волшебный мальчик – получеловек, полуолень по имени Гас – отправляется на поиски новой жизни вместе со своим грозным защитником. Во 2 сезоне он также пытается помочь новым друзьям-гибридам убежать, пока не поздно.

"Ласун" 2 сезон: смотрите украинский трейлер онлайн

Актерский состав

Главные роли сыграли:

Нонсо Анози,

Кристиан Конвери,

Стефания Лави Овен.

Интересно, что за игру в первом сезоне сказки-антиутопии, одобренной критиками, Нонсо Анози получил премию Эмми как лучший актер второго плана.

Описание всех серий 2 сезона "Ласуна"

Из глубины леса

Продолжительность серии: 55 минут

Вырастая в отдаленной лесной хижине, Гас узнает о выживании и опасности, которая скрывается за забором, отграничивающим парня и его папу от внешнего мира.

Раскаяние

Продолжительность серии: 50 минут

Гас следует за несговорчивым Велетом в неизвестное. Доктор Сингх узнает, что ему будет стоить спасение Рани. Эйми обретает новый смысл жизни после конца света.

Оленьи выходки

Продолжительность серии: 43 минуты

Желая как можно скорее избавиться от Гаса, Велет находит способ спрятать его на видном месте. Сингхи идут на плохо заканчивающуюся вечеринку к соседям.

Секретная смесь

Продолжительность серии: 43 минуты

Гас находит новых друзей, предлагающих ему свою защиту, тогда как Велета догоняет его прошлое. Доктор Сингх опасается, что любознательная соседка узнает тайну Ранни.

Что в морозилке?

Продолжительность серии: 41 минута

Гас и Велет подбирают путника, который предлагает сократить путь, несмотря на возможную опасность. Заповедник Эйми находится под угрозой. У Сингхов остается мало времени.

Кадр из сериала "Ласун" / Netflix

Незнакомец в поезде

Продолжительность серии: 43 минуты

В мгновение отчаяния доктор Сингх делает смелое обещание. Из-за потерянной игрушки путешествие в Колорадо становится опасным. Последние приближаются к Заповеднику.

Когда Паббу встретил Берди

Продолжительность серии: 39 минут

Поиски Берди и попытка узнать больше о ее связи с его отцом заставляют Гаса подвергнуть сомнению все, чему он верил.

Велет

Продолжительность серии: 55 минут

Пережив потрясение, Гас убегает и принимает необдуманное решение. Великан примиряется с ошибками прошлого. Эйми вступает в последнее противостояние с Генералом Эбботом.

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