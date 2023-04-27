Хотя первый сезон телесериала "И просто так" получил плохие отзывы от критиков и зрителей, актеры и продюсеры довольны новым шоу. Поэтому и работают еще над 10 новыми эпизодами.

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2 сезон "И просто так" – смотрите тизер

Одной из главных интриг второго сезона – возвращение персонажа Джона Корбетта Эйдана Шоу – еще одной большой любви Кэри Брэдшоу.

И именно так я поняла, что некоторые вещи лучше оставить в прошлом. Но, может быть, не все,

– говорит героиня Сары Джессики Паркер.

В оригинальном сериале "Секс и город" Эйдан Шоу и Керри Брэдшоу познакомились в третьем сезоне. Эйдан, бывший дизайнер мебели, встретил Керри на собственной выставке. После этого Герои начали встречаться, но в итоге все закончилось разрывом в четвертом сезоне. Эйдан также появлялся в полнометражном фильме "Секс и город 2", вышедшем на экраны 2010 года. По сюжету он был женат и воспитывал троих детей.

Пока неизвестно, какими будут отношения бывших влюбленных в новом сезоне, но недавно папарацци сняли сцены с поцелуями актеров.



Эйдан Шоу и Кэрри Брэдшоу во 2 сезоне / Daily Express

Кроме этого, во втором сезоне "И просто так" мы увидим продолжение романа Миранда (Синтии Никсон) с радиоведущей Че Диас (Сарой Рамирез). А также то, как Шарлотта (Кристин Дэвис) переживает за интимную жизнь своей дочери Лили (Кэти Энг).

"И просто так": смотрите официальный тизер сериала

Шоу "Секс и город" вышло в эфир в 1998 году и, безусловно, совершило революцию на телевидении. Зрители увидели все сложности женской дружбы, охватившей табуированные темы, такие как секс, брак и свидание. Кроме того, сериал запомнился крутыми модными моментами, такими как эффектные образы с сумками-багетами, беретами и юбками-пачками, которые с тех пор изменили подход к уличному стилю.