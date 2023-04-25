Интересно, что третий сезон "Ведьмака" будет разделен на две части. Первые пять серий выйдут 29 июня. Остальные три эпизода – 27 июля.

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"Ведьмак" 3 сезон – что известно

Как известно, третий сезон станет адаптацией романа "Время презрения", являющегося четвертой частью фэнтезийного цикла "Ведьмак" польского писателя Анджея Сапковского.

"Все меняется", – говорится в ролике. – Теперь я впервые понимаю настоящий страх», – произносит Кавилл в роли Геральта из Ривии.

"Ведьмак" 3 сезон: смотрите тизер-трейлер

Кроме тизера Netflix также представил постер сериала и официальный синопсис третьего сезона. "Пока монархи, маги и звери Континента соревнуются за ее задержание, Геральт ведет Цири (Фрейю Аллан) в подполье, полон решимости защитить ее. Еннифер (Аня Чалотра), которой вверено магическое обучение Цири, ведет их в защищенную крепость Аретуза, узнать больше о неиспользованных силах девушки: они обнаруживают, что оказались на поле битвы политической коррупции, темной магии и предательства. Они должны дать отпор, поставить все на кон или рискуют навсегда потерять друг друга".

Постер сериала "Ведьмак" / Netflix

29 октября Кавил объявил, что покидает сериал Netflix и что Лиам Гемсворт примет участие в четвертом сезоне. Это произошло, несмотря на первоначальный план продюсеров покинуть актера на семь сезонов.